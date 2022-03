Les lunes de Jupiter, Io et Europa, apparaissent dans une nouvelle image de vaisseau spatial de la NASA

Lors d’un nouveau passage par Jupiter, le vaisseau spatial Juno de la NASA a réussi à capturer une nouvelle image des lunes Io et Europa, voyant les deux satellites au loin alors qu’il longeait l’orbite de la géante gazeuse.

Io et Europe font partie des quatre principales lunes de Jupiter (les autres étant Ganymède, la plus grande, et Callisto). Elles sont également connues sous le nom de « lunes galiléennes » car leurs premières observations ont été faites par l’astronome et mathématicien Galileo Galilei, entre décembre 1609 et janvier 1610. Bien qu’elles soient les plus connues, le système satellitaire de Jupiter comprend quelque chose près de 80 lunes. dit « système jovien ».

Lire aussi

Les lunes Io et Europa sont loin en arrière-plan, dans le coin supérieur droit : avec un zoom, on peut voir Io à gauche et Europa à droite, ainsi que Jupiter au premier plan (Image : NASA/Handout)

Europa, avec Callisto et Ganymède, a une conception plus froide. En eux, la présence massive de glace et d’activité cryovolcanique (volcans qui crachent de l’eau glacée et du gaz au lieu de lave) suggèrent la présence d’océans d’eau salée – Europe, en fait, est supposée être la plus susceptible d’avoir les conditions nécessaires à la vie. .

Io, en revanche, est « le plus » à bien des égards : extrêmement chaude, elle abrite plus de 400 volcans, ce qui en fait l’objet le plus actif géologiquement de tout le système solaire. Il a également la densité la plus élevée et la plus grande attraction gravitationnelle de toutes les lunes, et finalement la plus faible concentration d’eau de tout notre système. Une telle activité géologique est due à un effet connu sous le nom de « réchauffement des marées », résultant du frottement subi par l’intérieur d’Io – cette lune est plus proche de l’orbite de Jupiter, mais subit également des effets gravitationnels en sens inverse, venant de Ganymède, L’Europe et Callisto.

Tous ces facteurs ont piqué la curiosité des scientifiques au service de pratiquement toutes les agences spatiales du monde. Par conséquent, plusieurs missions prévues doivent soit se rendre sur ces lunes, soit les dépasser : la plus connue est la mission Europa Clipper, qui placera une sonde directement sur la lune du même nom pour enquêter sur un éventuel océan sous une calotte glaciaire. Cette mission devrait partir au plus tôt en 2030.

En ce qui concerne Io, un voyage direct a été proposé à la NASA, qui est en phase finale d’investigation. C’est à ce moment que l’agence spatiale américaine commence à analyser les processus de base pour la faisabilité d’une mission, tels que les coûts, les besoins technologiques, etc. Les estimations indiquent que, si elle est confirmée, la mission devrait partir en 2029 pour atteindre Io d’ici 2033.

L’agence spatiale européenne (ESA) doit lancer en avril 2023 – en supposant que tout se passe bien – la mission « JUS» (acronyme de « Explorateur des lunes froides de Jupiter »). Cette mission a pour objectif principal l’enquête sur le gigantesque Ganymède, mais lors de son passage sur son orbite, elle doit également enregistrer les autres lunes – dont Europe, Io et aussi Callisto.

La photo ci-dessus a été traitée par Andrea Luck, en utilisant les données de l’instrument « JunoCam », un exploit remarquable en soi, étant donné que JunoCam n’a pas été conçu pour les lunes – son objectif grand angle a une résolution relativement faible (quelque chose de proche à 15 km par pixel) pour ce type d’image, étant spécifiquement conçu pour la surface de Jupiter.

Une fois traitée, l’image a été partagée par la NASA le 16 mars 2022.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !