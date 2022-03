Une tempête géomagnétique extrême peut vraiment changer le monde

Le professeur David Wallace, professeur de génie électrique, explique les conséquences potentielles et catastrophiques sur Terre d’une tempête géomagnétique extrême.

Crédit : Spaceweather.com

Ces dernières semaines, le Soleil se montre particulièrement agité, en raison d’une activité magnétique très intense due au fait que l’étoile se dirige vers le soi-disant « maximum solaire » de son cycle de 11 ans. Cette phase est caractérisée par la formation massive de taches solaires, de violentes éjections de masse coronale (CME) et de puissantes éruptions qui lancent des bulles de plasma – des particules chargées électriquement – dans l’espace. Parfois ce flux massif de protons et d’électrons, qui prend le nom de vent solaire, se dirige vers la Terre en produisant des effets plus ou moins intenses. Le phénomène le plus connu et le plus spectaculaire est sans doute celui des aurores polaires, au cours desquelles des particules chargées électriquement viennent frapper le champ magnétique terrestre et suivent ses lignes jusqu’aux pôles, où elles s’ionisent et donnent vie à de merveilleux jeux de lumière.

Mais si le flux de plasma est particulièrement puissant, même des conséquences très désagréables peuvent se produire sur Terre, comme une tempête géomagnétique extrême. Les télégraphistes au travail entre le 1er et le 2 septembre 1859 en sont bien conscients, lorsqu’ils sont frappés de plein fouet par ce qu’on appelle « l’événement de Carrington ». Une violente éjection de masse coronale a lancé une bulle de particules chargées vers la Terre si puissante que ceux qui travaillaient sur le télégraphe – l’outil de communication par excellence de l’époque – ont pris un mauvais choc électrique, la carte télégraphique a pris feu et certains appareils se sont activés sans piles. L’impact sur le champ magnétique terrestre était tel qu’il était possible d’admirer les aurores polaires même depuis Rome. Aujourd’hui, dans un monde perpétuellement interconnecté et doté de technologies sophistiquées étroitement liées au réseau électrique, un nouvel événement de Carrington pourrait avoir des effets pour le moins catastrophiques.

Pour expliquer dans un article de The Conversation ce qui pourrait arriver, c’est le professeur David Wallace, professeur de génie électrique à l’Université d’État du Mississippi. Le scientifique a expliqué que la destruction irait bien au-delà des câbles télégraphiques, affectant la plupart des systèmes électriques que les gens utilisent quotidiennement. Les dommages se chiffreraient en milliards de dollars pour chaque jour de panne du réseau. « Les orages géomagnétiques génèrent des courants induits qui traversent le réseau électrique. Les courants géomagnétiques induits, qui peuvent dépasser 100 ampères, circulent dans les composants électriques connectés au réseau, tels que les transformateurs, les relais et les capteurs. Cent ampères équivaut au service électrique fourni à de nombreux ménages. Des courants de cette taille peuvent causer des dommages internes aux composants, entraînant des pannes de courant à grande échelle », a déclaré le Dr Wallace. En 1989, une tempête géomagnétique trois fois moins puissante a frappé le Canada et causé neuf heures de pannes d’électricité à 5 millions de personnes.

En plus des pannes d’équipement et de lignes électriques, pouvant entraîner un incendie, les communications à l’échelle mondiale pourraient être perturbées. L’Internet tomberait très probablement en panne, tout comme les systèmes de communication haute fréquence, radio et ondes courtes. Pire encore, cela ira à la communication par satellite, car les satellites touchés par la tempête géomagnétique pourraient littéralement griller et cesser de fonctionner. La navigation GPS qui sous-tend les voitures, les avions et les navires serait totalement déconnectée avec des risques potentiellement catastrophiques. Un autre effet des orages géomagnétiques est de rendre l’air plus dense ; cette résistance accrue de l’air est un problème pour les satellites qui peuvent ne pas être en mesure de la surmonter, finissant par être ralentis, désorbités et détruits. La société aérospatiale privée d’Elon Musk, SpaceX, en est bien consciente, qui a perdu en février 40 satellites du réseau Starlink parce qu’ils ont été touchés par une légère tempête géomagnétique.

Ces orages sont répartis en 5 classes d’intensité (de G1 à G5) ; l’événement Carrington était du cinquième niveau, mais pas le plus puissant jamais enregistré. L’événement Miyake de 774 après J.-C. – enregistré grâce aux isotopes du carbone détectés dans les études de carottage – a probablement été beaucoup plus intense que celui du milieu du XIXe siècle, pour le simple fait qu’il a entraîné une accumulation de carbone 14 douze fois supérieure . À l’époque, bien sûr, personne n’avait à se soucier des effets sur les systèmes électriques. Aujourd’hui, le discours serait complètement différent. Selon le professeur Wallace, une tempête de la taille de l’événement de Miyake aujourd’hui pourrait provoquer des pannes de courant pendant des semaines, voire des mois. Les systèmes de détection militaires pourraient également tomber en panne, augmentant le risque d’agression et de guerre. Le monde pourrait replonger quelque temps dans le Moyen Âge avec des pertes inimaginables, à quelques heures voire quelques minutes de préavis. Pour cela, le scientifique souligne l’importance de se préparer à un éventuel événement de Carrington en protégeant tous les équipements névralgiques. De tels violents orages géomagnétiques auraient une fréquence d’environ 500 ans.