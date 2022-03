De grands cratères d’impact sont visibles sur Ganymède, la plus grande lune de Jupiter

De nombreuses informations provenant du vaisseau spatial Juno de la NASA passant la plus grande lune de Jupiter en juin 2021 sont toujours en cours de décodage. Dans une nouvelle série de révélations faites par des astronomes qui ont analysé ces informations, nous savons maintenant que de grands cratères d’impact existent sur Ganymède, en plus grand nombre que prévu.

Ganymède n’est pas seulement la plus grande lune de Jupiter, mais aussi le plus grand satellite naturel du système solaire. Avec plus de 2 600 kilomètres (km) de rayon, la Lune se trouve à 628,3 millions de kilomètres de la Terre et a une période orbitale de 172 heures. Aujourd’hui, la principale forme d’investigation est précisément la mission Juno, que la NASA a lancée en août 2011 pour enquêter sur Jupiter, à travers plusieurs passages sur l’orbite de la planète gazeuse et, occasionnellement, pour trouver la lune dans sa lentille d’observation. Mais les missions Voyager 1 (1979) et Galileo (années 1990) sont également passées par la zone.

