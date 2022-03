La Chine lance avec succès un autre satellite militaire de télédétection

La semaine dernière, la Chine a lancé le satellite militaire de télédétection Yaogan 34-02 à bord d’une fusée Chang Zheng 4C (ou Longue Marche 4C, car elle est utilisée à l’échelle internationale). Le lancement a été confirmé comme réussi et a atteint une orbite terrestre basse (LEO) de 1 097 km, avec une inclinaison de 63,4°.

Lancement du satellite militaire chinois de télédétection à bord d’une fusée Longue Marche 4C. Image : Administration nationale de l’espace de Chine.

Réalisé à partir de la rampe de lancement SLS-2 dans la zone 4 du centre de lancement de satellites de Jiuquan (JSLC), le lancement comportait une charge utile de test pour héberger une future charge utile sur le troisième étage de la fusée. Ceci est comparable à l’étage à photons construit par la société américaine Rocket Lab, dans lequel l’étage effectuerait une deuxième mission après le déploiement de la charge utile principale.

Le but exact du satellite militaire non révélé par la Chine

Les satellites militaires d’observation de la Terre Yaogan sont des équipements de reconnaissance avec une grande variété d’utilisations, des expériences scientifiques, en passant par l’arpentage des terres et des cultures pour les catastrophes et la surveillance de l’environnement, aux fonctions secrètes.

Comme d’habitude, le but exact de l’utilisation de ce satellite n’a pas été divulgué. Sa masse de charge primaire non plus. Il n’y a pas non plus de détails sur la charge utile de test secondaire, donc on ne sait pas si cela servirait à un autre objectif ou s’il s’agirait simplement d’un simulateur de masse pour démontrer les futures fonctionnalités de toute façon.

La première mission Yaogan a été lancée en avril 2006 et depuis lors, plus de 30 lancements ont été effectués, y compris ceux qui lui sont exclusivement dédiés et ceux qui incluaient un satellite Yaogan comme charge utile de transport partagé.

Selon NasaSpaceFlight, le dernier lancement d’un satellite Yaogan (avant la mission de la semaine dernière) a eu lieu en novembre 2021, emmenant trois charges utiles en orbite sur une fusée CZ-2.

Jusqu’à présent, une seule mission du programme a échoué lors du lancement, il s’agit de la mission Yaogan 33 en mai 2019. Ce lancement a été effectué sur le même type de fusée que la mission de jeudi dernier (17), la CZ-4C. À l’occasion, le troisième étage du lanceur a échoué et la charge utile a été perdue.

Il s’agit d’une fusée à trois étages, mesurant 45,8 mètres de haut et 3,35 mètres de large, avec une masse au décollage d’environ 250 000 kg. Les trois étages sont alimentés par le même carburant, ce qui est différent des autres premières fusées Longue Marche qui utilisent parfois de l’hydrogène comme propulseur de l’étage supérieur. Le CZ-4C utilise du tétroxyde de diazote comme oxydant et de la diméthylhydrazine asymétrique comme carburant à trois étages.

Cette combinaison hypergolique est alimentée avant le lancement, car les propulseurs restent stables à température ambiante. L’origine de cette combinaison de carburant est le missile Dongfeng 5, qui est l’héritage à partir duquel le CZ-4C a été développé. La fusée est principalement utilisée pour les opérations LEO et héliosynchrones (SSO) et a une capacité de charge utile de 4 200 kg pour la première et de 2 800 kg pour la dernière orbite.

La fusée utilisée dans la mission a une fiabilité de 95 %

Jusqu’à présent, le véhicule a été lancé 41 fois (en comptant le lancement de la semaine dernière), dont deux ont échoué. Cela porte la configuration de la fusée à un taux de fiabilité actuel d’environ 95 %.

Son premier étage, d’une hauteur de 27,91 mètres et d’un diamètre de 3,35 mètres, contient l’essentiel de la masse au décollage, soit 182 000 kg. Il est propulsé par quatre moteurs YF-21C. Ce type particulier de moteur est largement utilisé par la première génération de véhicules CZ, tandis que les fusées ultérieures utilisent souvent le moteur YF-100 alimenté au kérosène RP-1 et LOX. Les moteurs fournissent une poussée de 2 961,6 kN au décollage, avec un temps de démarrage spécifique d’environ 260 secondes.

Une fois que le premier étage a terminé sa combustion, le deuxième étage s’enflamme alors que le premier retombe sur Terre. Le deuxième étage mesure 10,9 mètres de long sans changement de diamètre. Il utilise un seul moteur YF-22C avec une poussée de 742,04 kN. Quatre moteurs à vernier YF-23C sont utilisés pour la direction, tandis que le moteur principal fournit une poussée pour l’insertion orbitale.

Une fois que la fusée a atteint le vide de l’espace, le carénage de la charge utile se sépare du troisième étage, exposant le satellite. Pendant l’ascension, le carénage est nécessaire pour protéger le satellite des forces aérodynamiques et de la chaleur que subit la fusée. Pour gagner du poids, il est jeté après avoir rempli son objectif.

Ajout de panneaux solaires au satellite de télédétection Yaogan 34-02. Image : Administration nationale de l’espace de Chine.

Enfin, le troisième étage s’allume après la séparation du deuxième étage. Il a un diamètre plus petit de seulement 2,9 mètres et une longueur de 14,79 mètres. Le moteur unique YF-40 fournit une poussée de 100 kN avec un temps de démarrage spécifique de 412 secondes. Il est utilisé pour la combustion orbitale finale afin d’amener la charge utile sur l’orbite souhaitée.

Pour la dernière mission, il semble que la Chine ait vérifié la capacité de libérer la charge utile principale, puis de rallumer le troisième étage pour déployer une charge utile secondaire sur une autre orbite, en utilisant une technologie développée par Eight Academy appelée « test de vérification de sous-étage final ». . Une modification visible dans la troisième étape a été la fixation des panneaux solaires.

Ouvert il y a plus de 60 ans, le JSLC, qui a servi au lancement de cette mission, est l’un des principaux ports spatiaux chinois et dispose de six plates-formes pour desservir tous les types de membres de la famille des fusées Longue Marche. Au total, il s’agissait du 411e lancement de cette série de fusées, du sixième vol cette année et du troisième vol du véhicule CZ-4C.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !