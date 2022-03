L’espace dispose-t-il du wifi ? La startup Aquarian Space veut emmener le satellite Internet sur la Lune en 2024

La start-up Aquarian Space recherche des investissements pour amener l’Internet haut débit sur la Lune, via un satellite similaire à celui d’autres sociétés du domaine, telles que SpaceX (Starlink) et OneWeb. Jusqu’à présent, la société basée à Boulder, au Colorado, a levé 650 000 $, grâce à un investissement réalisé par Draper Associates.

Il est important de souligner, cependant, que l’entreprise ne veut pas seulement « apporter le Wi-Fi » sur la Lune, mais aussi établir une route de connexion entre notre satellite et la Terre – et, si cette partie du projet réussit, étendre cela au reste du monde. Mars.

Lire aussi

Alors que le volume d’actions impliquant des voyages vers la Lune augmente, des aspects plus communs commencent à apparaître comme des besoins : une entreprise du Colorado vise déjà, par exemple, à amener Internet sur la Lune (Image : Romolo Tavani/)

Selon un communiqué publié par Aquarian Space, l’idée est de créer une structure de « réseaux à haut débit et à haute diffusion via des satellites commerciaux » appelée « solnet”. Selon le texte, la société fait une promesse très élevée pour ce projet : assurer des vitesses allant jusqu’à 100 mégabits par seconde (Mbps) – plus du triple de la moyenne américaine, que les sondages évaluent à 30 Mbps pour la plupart des foyers.

« En 2021, nous avions 13 atterrisseurs, rovers et satellites en orbite autour de la Lune », a déclaré Kelly Larson, PDG de la société. « D’ici 2030, nous aurons 200 [desses artefatos], créant une économie lunaire de plusieurs milliards de dollars. Mais cela ne se fera pas sans une ligne de communication solide et fiable entre la Terre et la Lune. »

Aujourd’hui, les agences spatiales telles que la NASA et l’ESA utilisent un système appelé « EME » (« Terre-Lune-Terre» ou simplement « Terre-Lune-Terre ») pour communiquer avec les plates-formes lancées d’ici vers la Lune. Fondamentalement, c’est une plate-forme qui envoie et reçoit toutes sortes d’informations par ondes radio.

Cependant, ce format de communication, bien que non exclusif, nécessite un large éventail d’émetteurs qui propagent des ondes vers la Lune, qui les renvoie vers la Terre. Pardonnez le mème Internet, c’est une « structure de millions » littérale. Il est donc logique que seules la NASA et des agences similaires dans d’autres pays soient en mesure de les utiliser, avec leurs budgets à plusieurs chiffres.

Pour le reste d’entre nous, nous dépendons des antennes et des routeurs. Et c’est ce sur quoi Aquarian Space se penche: la société a déclaré dans le même communiqué qu’elle examinait toute la documentation technique des entreprises participant au programme CLPS. L’idée est d’identifier les entreprises les plus viables pour fournir la technologie Internet à la Lune, bien que la société du Colorado n’ait pas été précise dans les détails de cette partie.

Le projet est assez ambitieux, et la fenêtre de sortie de 2024 est certainement relativement serrée pour quelque chose de cette ampleur. Cependant, avec l’augmentation du volume d’études de faisabilité technologique sur la Lune, il est important de voir des entreprises qui commencent déjà à prêter attention aux aspects les plus banals – si Aquarian Space pourra, en fait, amener Internet à l’espace, seul le temps dira.

