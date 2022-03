La Russie dit que les cosmonautes ne portaient pas de jaune en l’honneur de l’Ukraine

Vendredi (18), le commandant de la mission, Oleg Artemyev, a déclaré que la raison en était qu’il restait beaucoup de tissu jaune dans l’entrepôt, selon le Traduction par Katya Pvlushchenko sur son profil Twitter.

L’arrivée des cosmonautes sur la Station spatiale internationale a été retransmise en direct sur la chaîne YouTube de Roscosmos. Sur les images, les cosmonautes Oleg Artemyev, Denis Matveev et Sergey Korsakov ont l’air très heureux, et leur accueil a également été très chaleureux.

Три Российских Космонавта, Только что пристыковавшиеся к международной Космической станции, прибыли в украинском желтом! Trois cosmonautes russes qui viennent d’accoster à l’ISS arrivent en jaune ukrainien ! pic.twitter.com/mJGRKuzV5v – Scott Kelly (@StationCDRKelly) 18 mars 2022

Malgré l’explication, l’astronaute Scott Kelly pense que le message était clair et a posté sur son profil que les cosmonautes sont arrivés à la Station spatiale internationale en portant le jaune d’Ukraine. Kelly a passé un an sur l’ISS avec un cosmonaute russe, Mikhail Kornienko, entre 2015 et 2016.