Requin de 500 ans ? Les espèces trouvées sont étudiées par des scientifiques

Imaginez avoir plus de 100 ans et n’être qu’un adolescent ? C’était la vie d’une femelle requin du Groenland retrouvée morte échouée à Cornwall, au Royaume-Uni. L’espèce rare de requin peut vivre jusqu’à 500 ans, ce qui en fait le vertébré ayant la plus longue durée de vie.

La femelle trouvée à Cornwall mesurait 3,96 mètres de long. Son âge a été révélé lors d’une autopsie. Elle était la deuxième découverte au Royaume-Uni à être complètement examinée après sa mort. Les analyses ont également montré que le requin se serait échoué vivant.

« Je n’arrête pas de penser à ce requin du Groenland, retrouvé mort dans la mer ce soir. Même si elle n’avait « que » 100 ans, elle partageait la Terre avec le loup de Tasmanie et la tourte voyageuse. Elle nageait calmement au fond de l’océan alors que les guerres faisaient rage au-dessus d’elle », a écrit la biologiste Rosie Woodroffe mardi dernier (15), dès que l’animal a été retrouvé.

Maintenant, les scientifiques tentent de déterminer l’âge du requin. Les lentilles des yeux et une section de la vertèbre de la femelle ont été envoyées à des spécialistes pour une meilleure estimation. Selon Rob Deaville du programme de recherche sur l’échouage des cétacés de la Zoological Society à Londres, il est difficile de le cerner.