Quand commence l’automne 2022 ? Le début des saisons peut être prédit des dizaines d’années à l’avance

Visuellement, rien ne changera radicalement, mais à 12h33 (heure de Brasilia) commence officiellement ce dimanche (20) l’automne 2022. Cette heure précise marquant le début de la saison est un moment astronomique qui peut être prédit des dizaines d’années à l’avance.

Pour dire exactement quand une saison se termine et une autre commence, comme maintenant, avec la fin de l’été et le début de l’automne en cette année 2022, la connaissance et l’étude des astronomes sont essentielles. C’est ce que souligne Josina Nascimento, technologue senior à l’Observatoire national (ON/MCTI).

« Ce qui définit les saisons, c’est la position de la Terre dans son orbite autour du Soleil et l’inclinaison de l’axe de la Terre par rapport au plan de son orbite. Les températures, les précipitations, les journées ensoleillées et l’ensemble des conditions météorologiques dépendent d’un certain nombre d’autres facteurs, en plus de la saison », a expliqué le technologue.

Il peut même sembler étrange d’avoir un moment précis pour marquer le début des saisons. Mais Josina Nascimento souligne que cela se produit parce que le passage de l’un à l’autre, comme maintenant de l’été à l’automne, est associé à des positions spécifiques.

Chaque début de saison est associé à un phénomène astronomique. En été et en hiver sont les solstices. En automne et au printemps, les équinoxes. Ces événements sont définis par la position de la Terre dans son orbite autour du Soleil et par l’inclinaison de l’axe de rotation de la planète par rapport au plan de son orbite, dont le technologue a parlé.