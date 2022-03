La vitesse de téléchargement moyenne de Starlink atteint 100 Mbps dans 15 pays

La vitesse de téléchargement moyenne de Starlink, l’opérateur Internet par satellite de SpaceX, dépasse 100 Mbps dans 15 pays, selon Ookla, propriétaire du site Web et de l’application Speedtest. Dans d’autres pays, la vitesse peut être encore plus élevée, jusqu’à 500 Mbps sur le plan Starlink Premium, ce qui est assez cher.

À l’heure actuelle, il y a plus de 2 000 satellites dans la constellation Starlink, SpaceX est donc le plus grand opérateur Internet par satellite au monde. Les plans de SpaceX pour Starlink sont beaucoup plus ambitieux, même si certains d’entre eux se sont perdus en cours de route.

Starlink au Brésil

Ookla a comparé la vitesse de téléchargement du plus grand opérateur Internet par satellite au Brésil, Viasat, par rapport à la bande fixe. Viasat a connu une baisse de sa vitesse de téléchargement moyenne, passant de 66,32 Mbps à 62,80 Mbps entre l’avant-dernier et le dernier trimestre de l’année dernière.