La pleine lune et les éclipses ont un effet curieux sur la migration des martinets noirs

En surveillant la migration des martinets noirs, une équipe de recherche a découvert que la Pleine Lune et les éclipses lunaires affectent leur comportement. C’est comme ça.

Un Martinet noir du Nord et la Pleine Lune. Crédit : Zak Pohlen / Andrea Centini

La Pleine Lune et les éclipses lunaires influencent significativement et curieusement le comportement migratoire du Martinet noir du Nord (Cypseloides niger borealis), un oiseau qui vit sur le continent américain. En effet, des érudits ont découvert que lors de la longue migration entre les Montagnes Rocheuses du Colorado (États-Unis) et le bassin amazonien du Brésil – qui dure huit mois et demi – les nuits de la Pleine Lune ces animaux montent incroyablement en altitude, jusqu’à à 5 000 mètres, alors qu’ils descendent à des altitudes plus basses lors des éclipses.

Ce comportement a été déterminé par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Center for Animal Movement Research de l’Université de Lund (Suède), qui ont collaboré étroitement avec des collègues de Bird Conservancy of the Rockies et Regalis Environmental LLC, deux institutions américaines. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Anders Hedenström, professeur au département de biologie de l’université suédoise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir suivi le parcours de certains martinets noirs au cours de la route migratoire. Pour ce faire, ils ont « équipé » certains spécimens de capteurs microscopiques capables de collecter de multiples données, dont l’altitude.

Un martinet noir capturé pour installer des capteurs. Crédit : Maddie Jorden Zapata / Université de Lund

Pendant les nuits particulièrement sombres – proches de la Nouvelle Lune – les oiseaux se maintenaient à une altitude d’environ 700 mètres, mais lorsque la Pleine Lune se produisait, ils montaient en altitude jusqu’à 2 000 – 4 000 mètres, avec des pics de 5 000 mètres. Pour quelle raison? Les chercheurs excluent qu’il ait pu s’agir d’un comportement adopté pour échapper aux prédateurs, car monter en altitude demande beaucoup d’énergie et monter si haut est considéré comme « une marge de sécurité inutilement grande ». Selon les experts, la raison réside dans la chasse. La lumière de la pleine lune, en effet, permet à ces oiseaux de mieux voir leurs proies et de les chasser plus haut. De plus, lors de la très longue migration, les martinets noirs ne se posent jamais et font tout en vol. « La capture de proies, qui implique des accélérations et des manœuvres avec vol volant, augmente probablement le niveau d’activité détecté par les données recueillies par les capteurs », précisent les auteurs de l’étude.

Une autre confirmation que c’est la Pleine Lune qui pousse les martinets noirs à voler si haut est le fait que lors des éclipses lunaires ils ont considérablement baissé d’altitude, ne pouvant plus compter sur le plus de la lumière. « La dynamique du vol à haute altitude en relation avec les différentes phases de la lune nous a totalement surpris », a déclaré le professeur Hedenström dans un communiqué de presse. L’effet lunaire sur le comportement de ces oiseaux est significatif et, comme l’indique l’auteur de l’étude, ressemble aux mouvements verticaux du zooplancton dans les océans guidés par le clair de lune. Les détails de la recherche « Le clair de lune entraîne la dynamique de vol vertical nocturne chez les martinets noirs » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Current Biology.