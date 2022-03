Les coraux australiens subissent un « blanchiment » grâce à une température océanique supérieure à la moyenne

L’un des sites du patrimoine mondial les plus connus de l’UNESCO, la Grande Barrière de Corail en Australie connaît un « blanchiment généralisé » grâce à la hausse des températures de l’océan, selon les données recueillies à partir de la surveillance aérienne par les autorités locales.

Selon Autorité du parc marin de la Grande Barrière de Coraille récif corallien de 2 300 kilomètres (km) a été affecté par un « blanchiment » à divers endroits, avec des degrés allant de « mineur » à « assez sévère ».

La barrière de corail en Australie a connu des épisodes de « blanchiment » dus au réchauffement climatique, qui peuvent avoir de graves conséquences environnementales (Image : Richard Whitcombe/)

Bien que l’effet soit déjà une vieille connaissance des écologistes du monde entier, l’épisode actuel est très récent, avec des événements qui ont commencé au cours des deux dernières semaines, lorsque les autorités ont identifié une augmentation de la température dans les eaux entre 0,5 et 2 degrés Celsius (ºC ).

« Les coraux les plus touchés se trouvent dans la région de Townsville », indique le dernier bulletin des autorités, citant la principale ville de l’État australien du Queensland. « Les rapports de mortalité anticipée sont également courants dans les régions où le stress dû au réchauffement a été le plus important. »

O Horaire de la mise à jour n’est pas la plus favorable, puisque l’UNESCO a prévu un voyage dans la région, dans le but d’inspecter la santé du récif et d’évaluer les efforts des entités environnementales pour le préserver.

Les coraux subissent un « blanchiment » lorsque les sauts de température de l’eau les amènent à se débarrasser des algues qui vivent dans leur corps. Ils perdent immédiatement leurs couleurs vibrantes, mais leurs effets sont à plus long terme : les espèces qui dépendent des coraux finissent par être affectées par l’absence de couleur et d’algues, et les coraux eux-mêmes finissent par être plus sensibles aux maladies.

La survenance de catastrophes naturelles – celles-ci, en plus grande incidence grâce aux effets du réchauffement climatique – a également un impact important sur les coraux. Les dégâts peuvent être inversés, mais jamais immédiatement : « Un récif sain peut se remettre de cet effet, mais cela prend du temps. Les vagues de chaleur marines de plus en plus fréquentes sont le résultat de la combustion du charbon et du gaz, ce qui signifie que nous ne donnons pas ce temps aux récifs », a déclaré Lissa Schindler, responsable de campagne pour la Marine Conservation Society of Australia, à Phys.org.

Selon des études récentes, environ 98% de l’ensemble du récif corallien australien a déjà été affecté par des événements de « blanchiment », ce qui signifie que seule une petite fraction de celui-ci reste épargnée par les effets climatiques.

La barrière est, aujourd’hui, le plus grand organisme vivant sur Terre, si grand qu’il peut être vu de l’espace. Cela a conduit l’UNESCO à le placer comme l’un de ses sites du patrimoine culturel en 1981. La liste, cependant, n’est pas définitive et les objets qui s’y trouvent peuvent être retirés – il y a des pays qui considèrent un éventuel retrait comme un échec dans leurs efforts environnementaux et, pour des raisons d’honneur, dépenser des ressources de récupération et de protection pour empêcher que cela ne se produise.

