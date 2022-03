La frappe d’un astéroïde crée un nuage de débris capturé par la NASA

Une collision entre deux astéroïdes en 2018 a produit un nuage de débris si gros qu’il a temporairement bloqué la lumière de l’étoile HD 166191, vieille de 10 millions d’années. Une nouvelle étude produite par l’Université de l’Arizona a publié des détails sur l’impact.

L’équipe dirigée par Kate Su observe l’étoile en question depuis 2015, collectant des données sur la formation de « planétésimaux », des corps célestes que l’on peut rapidement qualifier de « graines de planète ». Ces objets apparaissent souvent dans de gros amas de poussière cosmique. La plupart de ces informations provenaient de la mission Spitzer de la NASA (maintenant à la retraite).

L’illustration de la NASA montre comment le nuage créé à partir de la collision de deux astéroïdes de la taille d’une planète a bloqué la lumière d’une étoile dans un système distant (Image : NASA/JPL-Caltech/Handout)

« Rien ne remplace le récit d’un témoin oculaire », a déclaré George Rieke, co-auteur de l’étude et également astronome à l’Université de l’Arizona. « Tous les cas signalés par Spitzer n’ont pas été résolus, avec seulement des théories et des hypothèses sur l’événement lui-même et à quoi pourrait ressembler le nuage de débris. »

En utilisant les données de plus de 100 observations et des instruments capables d’interpréter la fréquence de la lumière infrarouge, en 2018, l’équipe de recherche a constaté que le système stellaire devenait considérablement plus brillant, tandis qu’un nuage s’interposait entre les observateurs et l’étoile, deux indices de nuage de débris. .

À l’aide de calculs simples, l’équipe a déduit que le nuage était de forme allongée, avec une surface minimale d’au moins trois fois la taille de l’étoile qu’il recouvrait. Pour produire quelque chose d’aussi gros, la collision doit avoir eu lieu entre des astéroïdes de la taille d’une planète – pensez à Vesta, dans notre système. Probablement un ou les deux objets avaient une taille de 530 km. Le coup a initialement produit suffisamment d’énergie et de chaleur pour vaporiser une partie du matériau libéré, ainsi que pour déclencher une réaction en chaîne avec d’autres corps à proximité, générant efficacement le nuage vu par Spitzer.

Tout au long de cette année et également jusqu’en 2019, le nuage de débris est devenu plus translucide, ce qui signifie que les parties les plus denses se dissipaient. Dans le même temps, l’équipe de recherche a remarqué une augmentation du volume d’objets plus petits dans le système stellaire – des vestiges probables du choc qui se sont retrouvés « cachés » dans le nuage et ont été révélés après sa dispersion.

L’étude complète a été publiée dans Journal astrophysiqueavec le soutien du Jet Propulsion Laboratory de la NASA (JPL-Caltech).

