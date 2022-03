Si jamais dans votre vie vous avez souhaité pouvoir voir ce qui se passe dans l’esprit de quelqu’un d’autre, sachez que cela pourrait être sur le point de devenir réel. La startup américaine Kernel vient de lancer une technologie portable appelée Flux de noyau, une sorte de casque qui utilise la lumière infrarouge pour scanner le cerveau des gens et « lire l’esprit humain ».

Dans le tweet ci-dessus, Bryan Johnson, PDG de Kernel, apparaît portant le casque futuriste, qui ressemble à un casque VR sans lunettes. O Apparence numérique rapporté lorsque la société a annoncé le projet, dont l’étude n’avait pas encore été évaluée par des pairs.

Le casque est conçu pour être réglable, avec 52 modules fixés sur quatre plaques de chaque côté de la tête. Chaque plaque comporte un laser entouré de six détecteurs hexagonaux. Deux lasers à l’intérieur de la source émettent de la lumière à différentes longueurs d’onde et les dirigent vers le cerveau, en visant le cuir chevelu. Les détecteurs captent la lumière réfléchie et les temps d’arrivée des photons sont ensuite enregistrés.