En 2016, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a révélé sa grande ambition de créer une colonie humaine sur Mars. À cette époque, l’entrepreneur s’attendait à voir une mission habitée chez notre voisin planétaire se produire dès 2024. Plus loin, il a recalculé ses plans pour 2026.

Cependant, les chances de l’humanité de mettre le pied sur la planète rouge avant la fin de cette décennie commencent à diminuer, car Musk lui-même estime maintenant une nouvelle date.

Mercredi (16), le milliardaire s’est rendu sur son compte Twitter personnel pour informer qu’il considère 2029 comme la date la plus proche pour que les humains puissent enfin se rendre sur Mars. Si cela se concrétise, le premier voyage habité vers Mars aura lieu 60 ans après le premier atterrissage humain sur la Lune en 1969.

Le lancement devrait profiter des périodes d’approche la plus proche entre la Terre et Mars

Le Starship, que SpaceX est en train de concevoir pour ramener les astronautes sur la Lune à la NASA et éventuellement sur Mars, a effectué quelques vols réussis à haute altitude mais n’a pas encore atteint l’espace.

Au fur et à mesure que la Terre et sa voisine rouge se déplacent autour du Soleil, les deux planètes se rapprochent puis s’éloignent à nouveau. Pour profiter des moments où la distance entre les deux mondes est plus courte, il faut lancer pendant certaines fenêtres. Ainsi, les fenêtres de lancement idéales pour Mars pour cette décennie sont plus tard cette année, dernier mois de 2024, dernier mois de 2026 et fin 2028/début 2029.

Apparemment, les ambitions initiales d’Elon Musk étaient trop optimistes. Et si sa date cible est encore repoussée, se déroulant dans les années 2030, elle sera plus proche du moment où la NASA avait toujours pour objectif d’envoyer les premiers astronautes sur Mars.

