La planète naine Cérès s’est formée à la frontière glacée du système solaire, selon une étude

La planète naine Cérès pourrait s’être formée aux confins glacés de notre système solaire, selon une nouvelle étude signée par le Brésilien Rafael Ribeiro de Sousa (Universidade do Estado de São Paulo – UNESP) et l’Italien Alessandro Morbidelli (Observatoire de la Côte d’AzurLa France).

La suggestion est intéressante étant donné que Cérès est située dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter – une région relativement centralisée de notre voisinage dans l’espace.

Lire aussi

L’image de la mission Dawn de la NASA montre Cérès, l’un des objets les plus énigmatiques de notre système solaire (Image : NASA/Handout)

Cérès a été découverte en janvier 1801 par Giuseppe Piazzi. À l’origine, il avait été classé comme une planète – tout comme Mars, la Terre, etc. – mais a subi une reclassification, devenant un astéroïde en raison de la présence d’objets avec des orbites similaires à la sienne. Voici, en 2006, elle a de nouveau été reclassée, cette fois en tant que planète naine.

Cérès occupe une position unique au sein de la ceinture d’astéroïdes : avec un rayon de 476 kilomètres (km), c’est le plus grand objet de la région. La mission Dawn de la NASA a passé des années en orbite autour de la planète naine, recueillant des informations sur sa surface, ce qui nous a amenés à découvrir qu’elle est pour le moins étrange. Très étrange.

Pour commencer, la surface est formée par un mélange de minéraux de glace d’eau liés par de l’eau liquide. Son manteau contient également de la glace d’eau pendant la majeure partie de sa formation et recouvre un noyau constitué essentiellement de roche solide. Il a également une faible densité (2,2 grammes par centimètre cube) et un faible albédo – ce qui signifie que même à son plus brillant, il réfléchit peu de lumière. Cela le rend très similaire aux astéroïdes de type C – chondrites carbonées – le type le plus courant de ces objets.

Contrairement à d’autres astéroïdes, cependant, Cérès a trop d’eau. Et de l’ammoniac, beaucoup d’ammoniac, se retrouve à sa surface. L’ammoniac lui-même n’est pas une chose si étrange, mais cet élément n’est pas très commun dans les zones les plus centrales du système solaire – le Soleil le fait s’évaporer facilement – et tous les autres astéroïdes de la ceinture n’en ont pas.

Selon l’article cosigné par Sousa, l’ammoniac est plus fréquent dans les environnements les plus éloignés du système solaire – comme la ceinture de Kuiper, en passant par Pluton et où Charon (lune de l’ancienne neuvième planète) et Eris, une autre planète- peut être trouvé.

Bien sûr, comme tout ce qui est étrange dans l’espace, il y a des interprétations qui expliquent cette disparité : il y a ceux qui prétendent que Cérès s’est simplement formé par un processus différent à l’intérieur de l’astéroïde, et il y a aussi ceux qui disent que l’ammoniac vieux de plusieurs milliards d’années provenait de la la partie la plus éloignée du système solaire et a flotté jusqu’à la région, en quelque sorte non affectée par le Soleil.

Et il y a l’étude, intitulée « Origine dynamique de la planète naine Cérès», dont nous discutons ici : « Nous modélisons l’évolution dynamique primaire de la partie externe du système solaire pour étudier les mécanismes chimiques possibles qui envisagent un éventuel corps planétaire de la taille de Cérès dans la ceinture d’astéroïdes de la région trans-saturnienne », lit-on. le résumé de l’article.

L’étude considère les suggestions du modèle de Nice, le modèle le plus accepté pour la formation du système solaire. Dans celui-ci, le début de notre système a été une période très chaotique, où des corps connus sous le nom de « planétésimaux » se sont formés relativement près du Soleil, luttant pour la domination et fusionnant les uns avec les autres, formant de grandes planètes pour se heurter et s’effondrer à nouveau.

Ces chocs les ont dispersés dans l’espace, les faisant migrer vers leurs positions modernes. Ces mouvements ont fini par perturber d’autres corps – par exemple, des pans entiers de la ceinture d’astéroïdes ont été éjectés dans toutes les directions – y compris dans le système solaire.

Mais cette prémisse ne devrait pas être aussi simple : un seul objet de la taille de Cérès pourrait difficilement faire un voyage vers la ceinture centrale – celle entre Mars et Jupiter – sans être dérangé par d’autres corps en chemin. L’étude estime alors qu’au moins 3 500 corps similaires ont fait ce voyage, et l’un d’eux est arrivé là où Cérès se trouve aujourd’hui.

Bien que les nombres soient particulièrement importants, Sousa et Morbidelli affirment que ces estimations sont parfaitement conformes aux attentes des modèles prédictifs du système solaire à son époque de formation.

Et ainsi, une autre théorie scientifique est née.

L’étude est en préimpression dans arXiv mais un pdf de celle-ci est disponible pour lecture en ligne via ResearchGate.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !