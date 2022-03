Lors d’une conférence sur les armes non conventionnelles, des chercheurs de la société Collaboration Pharmaceuticals ont montré une expérience où une technologie d’intelligence artificielle (IA) suggérait 40 000 molécules potentiellement mortelles – des armes chimiques, au sens pratique – afin de montrer comment cette ressource peut être détournée sans un contrôle et une surveillance appropriés.

Dans une interview donnée au Le bordFabio Urbina, l’auteur principal de l’étude, a expliqué comment l’IA a pu inventer des milliers de nouvelles substances, dont certaines étrangement similaires à l’agent VX, un gaz extrêmement puissant qui attaque le système nerveux de ses cibles.

Des molécules hautement toxiques ont été « inventées » par un modèle d’IA, démontrant comment la technologie peut facilement développer des armes chimiques (Image : Motortion Films/)

Urbina a expliqué que l’étude est une sorte de « virage à 180º » par rapport à son travail normal. Au quotidien, le scientifique est chargé de rechercher des modèles de apprentissage automatique pour découvrir de nouveaux médicaments et traitements. Il dit cependant que cela implique également la mise en œuvre de modèles d’IA « maléfiques » afin de s’assurer que tout médicament développé à partir de ses travaux n’a aucun effet toxique.

« Par exemple, dit-il, imaginez que vous découvriez une merveilleuse pilule qui contrôle l’hypertension artérielle. Mais il le fait en bloquant certains canaux importants connectés à votre cœur. Ce médicament est donc automatiquement invalide car il est considéré comme à haut risque.

À propos de l’étude, Urbina a évité de partager trop de détails – la recherche a été effectuée à l’invitation de l’organisation de la conférence convergence, détenus en Suisse, et ils ont demandé que des informations très techniques soient gardées secrètes pour des raisons de sécurité. Ce qu’il a dit, cependant, trace une chronologie procédurale intéressante :

« Fondamentalement, nous avons beaucoup de bases de données historiques sur des molécules qui ont été testées pour leur toxicité ou leur absence », a déclaré Urbina. « Pour cette expérience, nous nous sommes concentrés sur la composition moléculaire de l’agent VX, qui agit comme un inhibiteur de quelque chose appelé » acétylcholinestérase « . »

L’acétylcholinestérase est, grosso modo, une enzyme qui agit dans la transmission des informations du système nerveux. Lorsque votre cerveau vous ordonne, par exemple, de plier votre bras, cette enzyme est ce qui transporte cette commande du point A au point B.

« La mortalité du VX réside dans le fait qu’il empêche ces commandes d’arriver là où elles devraient si la commande est liée à un muscle. [O VX] Cela peut arrêter votre diaphragme ou vos muscles pulmonaires et votre respiration s’arrête littéralement, et vous suffoquez. Urbina dit que les expériences moléculaires qui déterminent la toxicité de certains agents n’ont pas besoin d’être utilisées de manière pratique, mais elles sont toujours utilisées pour composer des bases de données sur ce qu’elles peuvent faire.

Sur cette base, Urbina et son équipe ont créé un modèle de apprentissage automatique qui, grosso modo, a analysé ces bases de données, identifié quelles parties d’une molécule sont toxiques ou non, et « apprendre » à coller des molécules entre elles, suggérant la création de nouveaux agents chimiques – ce processus utilise une IA pour le bien et pour le mal (création de nouvelles drogues) ou pour le mal (création d’armes chimiques et d’agents de guerre biologique).

Ainsi, l’équipe de scientifiques a essentiellement modifié l’IA pour qu’elle agisse comme un « mauvais génie » et… voyez ce que cela ferait : « nous ne savions pas vraiment ce qui allait sortir puisque notre capacité de génération de modèles est façonnée par les nouvelles technologies ». , pas encore beaucoup utilisé », a expliqué Urbina. « La première surprise a été que bon nombre des composés suggérés étaient bien plus toxiques que le VX. Et c’est une surprise parce que le VX est l’un des composés les plus toxiques, il en faut une très, très, très petite dose pour être mortel.

Une note secondaire ici: selon la page des Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis, le VX n’est pas « l’un des » plus meurtriers, mais plutôt « le plus» mortelle d’agents neurotoxiques.

Le scientifique explique que les modèles générés par l’IA correspondent à des armes chimiques non vérifiées par la main humaine – évidemment, avouons-le – mais normalement ces suggestions faites par le machine learning sont assez solides. En d’autres termes, le taux d’erreur est faible et, compte tenu de cette perception, l’application de cette technologie à la création d’armes biologiques létales est tout à fait réalisable.

L’intégralité de l’interview (en anglais) a déjà été diffusée sur The Verge, et raconte d’autres détails, comme le fait que le apprentissage automatique avoir appris à créer des composés toxiques connus sans jamais les avoir vus dans la base de données, ou comment cette technologie de génération de modèles moléculaires est maintenant si disponible qu’une simple recherche sur Google met n’importe qui sur la bonne voie pour programmer quelque chose du genre.

