Comment les éleveurs brésiliens peuvent aider à réduire les émissions de carbone

Une étude publiée jeudi (17) dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences décrit les résultats d’un essai clinique randomisé qui a examiné si les services de vulgarisation agricole peuvent aider à restaurer les pâturages du bétail au Brésil, en aidant à réduire les émissions de carbone dans l’atmosphère.

Le bétail brésilien est responsable de près de 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Image : Eduardo García Furtado –

Selon des recherches menées par l’Université du Colorado à Boulder et la Climate Policy Initiative de l’Université pontificale catholique de Rio de Janeiro (PUC-Rio), la fourniture d’une formation personnalisée aux éleveurs brésiliens à cet égard peut également améliorer leurs moyens de subsistance et atténuer le changement climatique. .

Selon l’article, l’expérience a révélé qu’une assistance personnalisée, en plus de la formation pédagogique, a aidé avec succès les éleveurs à augmenter durablement leur production animale et s’est rentabilisée dans le processus.

De plus, l’impact net du programme sur les émissions de gaz à effet de serre équivaut à une réduction de 1,19 million de tonnes de dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère – la même quantité que le Paraguay voisin émet sur un an.

« C’est une pièce importante du puzzle pour atteindre les objectifs climatiques », a déclaré Barbara Farinelli, co-auteur de l’étude et économiste agricole senior à la Banque mondiale. « Ce qui se cache derrière ce succès, c’est que les agriculteurs deviennent l’agent de transformation des objectifs climatiques. »

Le bétail brésilien est responsable de près de 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre

Le Brésil est le plus grand exportateur mondial de bœuf, une part importante de l’économie du pays et un important moyen de subsistance pour de nombreuses communautés rurales. Cependant, l’activité d’élevage a un problème climatique : les chaînes d’approvisionnement de l’élevage sont responsables de 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et représentent jusqu’à un tiers des émissions totales en Amérique latine, libérant des centaines de millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année.

Les exploitations de taille moyenne, telles que celles analysées dans la recherche, sont responsables d’un tiers de la production bovine du Brésil. Cependant, contrairement à l’industrie bovine aux États-Unis, qui est dominée par les parcs d’engraissement, près de 90 % du bœuf brésilien est élevé sur de l’herbe ou de l’herbe. «Ce que cela signifie, c’est une énorme demande de pâturages. Et une grande partie de cela au cours des dernières décennies s’est faite au détriment des biomes de l’Amazonie et du Cerrado », a déclaré Peter Newton, co-auteur de l’étude et professeur agrégé d’études environnementales à l’Université du Colorado à Boulder.

Les analyses interviennent à un moment où l’industrie brésilienne du bœuf encourage les agriculteurs à retourner en Amazonie, sur la base des affirmations de personnalités majeures de l’agro-industrie amazonienne selon lesquelles l’élevage intensif permettra de produire plus de bœuf sur moins de terres et, par conséquent, réduira la déforestation.