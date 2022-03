La Russie envoie trois cosmonautes à la Station spatiale internationale

LEGO Ideas 21321 - La Station Spatiale Internationale (864 pièces)

Les constructeurs vont mettre leurs talents à l’épreuve avec le modèle LEGO Ideas de l’ISS (21321) à exposer, comprenant 2 segments rotatifs équipés de 8 « panneaux solaires » réglables, un Canadarm2 articulé et d’autres détails réalistes à découvrir au fil de la construction. Ce modèle de l'ISS est livré avec un présentoir, 2 microfigurines d'astronautes, une mini-navette de la NASA à construire et 3 mini-vaisseaux cargo, pour réaliser une spectaculaire pièce d'exposition et faire revivre le souvenir nostalgique des projets LEGO de l’enfance. Le set comprend également un livret de 128 pages rempli d’informations fascinantes sur la station spatiale internationale, le fan créateur du modèle, son designer LEGO ainsi qu’un hommage célébrant le 10ème anniversaire du thème LEGO Ideas. Magnifique idée de cadeau à s'offrir ou à offrir à Noël ou pour un anniversaire aux passionnés de l'espace, aux constructeurs de 16 ans et plus ou à tout constructeur LEGO expérimenté, ce set de 864 pièces, à construire seul ou entre amis, offre des heures de plaisir créatif. Complément idéal pour Lego 21309 NASA Apollo Saturn V, 10266 NASA Apollo 11 Lunar Lander, 21312 Les femmes de la NASA et 21104 Curiosity Rover NASA Laboratoire Scientifique pour Mars 21104. Ce kit de construction pour adultes représentant l’ISS (la station spatiale internationale) mesure plus de 20 cm de haut, 31 cm de long et 49 cm de large, et constitue un superbe modèle à exposer qui attirera tous les regards.