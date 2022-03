Les raisons pour lesquelles Davidson ne sera plus à bord du 20e vol de la compagnie de Jeff Bezos n’ont pas été révélées, mais cela est probablement lié au changement de date. Dans les prochains jours, la société annoncera qui remplacera l’acteur.

Le 20e vol de Blue Origin de New Shepard a été reporté au mardi 29 mars. Pete Davidson n’est plus en mesure de rejoindre l’équipage du NS-20 pour cette mission. Nous annoncerons le sixième membre d’équipage dans les prochains jours. — Origine bleue (@blueorigin) 18 mars 2022

Initialement, le voyage était prévu pour le mercredi suivant (23), mais Blue Origin a annoncé, via Twitter, que le lancement devait être reporté au 29. Dans le même post, la compagnie annonce que sa quatrième mission habitée ne sera plus à compter sur la présence de Davidson, qui volerait à l’invitation de Bezos avec les clients payants, parmi lesquels : le PDG de Party America, Marty Allen ; le philanthrope et magnat de l’immobilier Marc Hagle et sa femme, Sharon Hagle ; Jim Kitchen, professeur à l’Université de Caroline du Nord ; et George Nield, président de Commercial Space Technologies.

De tous, Nield est le seul à avoir une longue histoire dans le domaine des vols spatiaux. Il a par exemple été administrateur associé du Bureau du transport spatial commercial de la Federal Aviation Administration, et a également géré le Bureau de l’intégration des vols pour le programme de navette spatiale de la NASA.

S’il avait participé au voyage, Pete Davidson aurait été la troisième célébrité à monter à bord du vaisseau spatial New Shepard pour le vol suborbital d’environ 10 minutes. Dans le premier, qui a décollé en juillet 2021, le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos lui-même, a volé avec trois autres personnes, dont le pionnier de l’aviation Wally Funk. Lors du deuxième vol, en octobre, l’acteur William Shatner, qui incarnait le célèbre capitaine Kirk, de la saga Star Trek, était présent. Et en décembre, le troisième vol a mis en vedette Michael Strahan, ancienne star de la NFL et actuel animateur de Good Morning America, parmi ses passagers.

