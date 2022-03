Olhar Espacial revient sur 57 ans de sorties dans l’espace

Ce vendredi (18), la première sortie dans l’espace de l’histoire fête ses 57 ans. Pour cette raison, le regard spatial de ce soir parlera de l’évolution des activités extravéhiculaires depuis lors et, surtout, de leur importance pour l’astronomie.

Qui ont été les premiers à travailler dans l’espace en dehors d’une structure physique ? Quels sont les risques auxquels sont confrontés les astronautes lors de ces activités ? Quel pays a effectué le plus de sorties dans l’espace au cours de ces presque 60 ans ?

Fabricio Pereira Colvero, astronome amateur depuis plus de 20 ans, est l’invité de l’édition de ce vendredi (18) d’Olhar Espacial. Image : Archives personnelles

Pour répondre à ces questions et à d’autres, et pour parler de tout ce que le sujet implique, Olhar Espacial accueillera Fabricio Pereira Colvero, astronome amateur depuis plus de 20 ans, développant des projets sociaux visant à la diffusion scientifique, en mettant l’accent sur les domaines de l’astronomie , télédétection et météorologie. Fort d’une vaste expérience dans la construction de télescopes, Colvero est l’un des fondateurs du projet Astronomical Bate-Papo, basé à Santa Maria Tecnoparque, où il est actuellement directeur académique.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de Bramon — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les canaux officiels du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !