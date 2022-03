La Pleine Lune du Ver aujourd’hui 18 mars 2022 : pourquoi on l’appelle ainsi et à quelle heure elle brille dans le ciel

En fin d’après-midi aujourd’hui, vendredi 18 mars 2022, nous verrons briller dans le ciel la Pleine Lune du Ver. Voici pourquoi on l’appelle ainsi et ce que vous devez savoir.

Pleine lune. Crédit : Andrea Centini

Aujourd’hui, vendredi 18 mars 2022, nous pourrons admirer la Pleine Lune du Ver dans le ciel. Nommée par les Amérindiens Dakota pour l’émergence des larves de coléoptères de l’écorce des arbres et d’autres cachettes après les hivers rigoureux, la pleine lune de mars est également connue sous d’autres noms traditionnels : Sugar Moon, Eagle Moon, Moon of the Return of the Crow, Moon de l’oie, la lune du vent fort et la lune des yeux endoloris. La pleine lune réelle sera atteinte exactement à 08h17 du matin, lorsque la Lune s’est déjà couchée au-delà de l’horizon, donc pour pouvoir l’admirer dans le ciel, nous devrons attendre environ 18h40 (heure de Rome). Puisqu’à nos yeux le disque lunaire apparaît plein même avant et après la phase de plénitude proprement dite, comme le précise le site officiel de la NASA, nous pourrons le voir briller dans le ciel pendant trois jours, entre jeudi et samedi. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle.

Parce que la pleine lune d’aujourd’hui, vendredi 18 mars, s’appelle del Verme : d’où vient le nom

Jusqu’à récemment, on croyait que le nom Full Moon of the Worm, lié à la culture traditionnelle des Amérindiens, faisait référence à l’émergence de vers de terre du sol, chauffés par la première chaleur printanière. Cependant, comme le rapporte le site spécialisé almanac.com, des recherches récentes sur les notes du capitaine Jonathan Carver ont « révélé une autre explication ». L’armée américaine en 1760 visita la nation Dakota (Naudowessie) et dans ses notes il écrivit que le nom « du ver » était dédié aux larves de coléoptères qui, après s’être protégées du froid à l’intérieur des troncs, des écorces d’arbres, des pierres, du sol et autres cachettes, à cette époque de l’année, ils commencent à émerger. C’est pratiquement une caractéristique du printemps, c’est pourquoi les Amérindiens ont décidé de rendre hommage à la pleine lune de mars avec ce nom curieux. Les noms alternatifs des autres tribus sont liés au retour de certains animaux, comme les lunes de l’Aigle, de l’Oie et du Returnal du Corbeau respectivement des Algonquins, des Cris et des Ojibwés du Nord, ou à des événements saisonniers particuliers. Le nom Moon Full of the Sugar of the Ojibwe, par exemple, est dû à l’écoulement de la sève sucrée des érables; Moon of the Strong Wind, des Pueblos, fait plutôt référence aux journées venteuses typiques de cette période, tandis que Moon of Irritated Eyes, utilisée par trois tribus différentes (Dakota, Lakota et Assiniboine), fait référence aux rayons solaires « aveuglants » réfléchis par la neige qu’il fait fondre.

Quand voir la pleine lune du ver aujourd’hui vendredi 18 mars : les horaires

Comme spécifié par l’Union italienne des astronomes amateurs (UAI), la phase de pleine lune sera atteinte exactement à 08h17 aujourd’hui, vendredi 18 mars. Cependant, comme indiqué, la Lune sera au-delà de l’horizon à ce moment-là; il faudra attendre 18h37 (heure de Rome) pour le voir réapparaître dans le ciel. Le satellite de la Terre se lèvera à l’Est, au cœur de la constellation de la Vierge, où il « dansera » jusqu’au matin du lendemain. Déjà à partir de jeudi soir, cependant, le disque lunaire est apparu à nos yeux pratiquement plein, un effet qui durera jusqu’à samedi.

Le calendrier de la pleine lune de 2022 et d’autres phénomènes célestes dans le ciel de mars

Après la Pleine Lune du Ver nous pourrons admirer plusieurs autres spectacles célestes dans le ciel jusqu’à la fin du mois. Parmi les plus significatives figurent les conjonctions astrales matinales continues entre Vénus et Mars ; la rencontre entre la Lune, Mars, Vénus et Saturne à l’aube du 28 dans la constellation du Capricorne ; la conjonction entre Vénus, Saturne et Mars le 29 et l’étreinte entre la Lune et Jupiter le 30, dans la constellation du Verseau. L’Union italienne des astronomes amateurs signale également l’augmentation de l’intensité des pluies de météores des virginides thêta et des léonides bêta après le 21 mars, en plus du passage de diverses comètes. Le 19/P Borrelly sera à quelques degrés d’Uranus sur la voûte céleste le 20 mars, tandis que le C/2019 L3 ATLAS sera bien visible pendant tout le mois. Fenêtres plus étroites pour C/2017 K2 PANSTARRS et 67/P Churyumov-Gerasimenko, qui s’éloigne du Soleil et perd donc de sa luminosité. Souvenez-vous également de l’équinoxe de printemps, attendu à 15h33 (Temps Universel) le dimanche 20 mars. Voici les autres pleines lunes attendues pour 2022 :