Des stations d’étude bénévoles aident à évaluer le séisme de 2021 en Haïti

Une série de stations sismologiques bénévoles a aidé à recueillir plus d’informations techniques sur le tremblement de terre en Haïti, qui a atteint 7,2 points sur l’échelle de Richter, en 2021. La région ne possède pas de nombreuses stations sismologiques propres, ce qui rendrait difficile l’analyse non liée. données étaient les volontaires.

L’initiative a fait appel à des technologies peu coûteuses et faciles à mettre en œuvre : toute la puissance de calcul de la mesure, par exemple, a été obtenue grâce à des ordinateurs Raspberry Pi – les mêmes que vous pouvez acheter dans n’importe quelle boutique en ligne à des prix très bas.

Le tremblement de terre de 2021 en Haïti a été l’une des catastrophes naturelles les plus notables de l’histoire, mais l’analyse des données à ce sujet provient d’un réseau de citoyens volontaires (Image : arindambanerjee/)

L’idée est venue d’Eric Calais, géologue et chercheur sur les tremblements de terre à l’Université Côte d’Azur/CARIBACT en France. Avec quelques collègues, Calais a utilisé des sismomètres improvisés installés dans les maisons de plusieurs citoyens haïtiens – à la fois près de l’épicentre du tremblement de terre et le long de sa projection.

L’idée a été mise en œuvre à l’origine en 2019 et s’est avérée assez intelligente : grâce au réseau citoyen interrogé, les autorités ont obtenu des données leur permettant d’attribuer des informations techniques et prédictives sur l’événement, telles que la profondeur et la capacité d’expansion du tremblement et la possibilité d’occurrence de séismes chocs ultérieurs.

« Il s’agit d’un exemple important de l’impact direct de la sismologie citoyenne sur la compréhension d’un tremblement de terre important et très dommageable, en l’absence de stations de sismologie conventionnelles à proximité de l’événement, soulignant la valeur ajoutée de l’effort du citoyen pour répondre à un tremblement de terre », dit un extrait du papier signé par Calais et publié dans le magazine la science.

Le tremblement de terre de 2021 en Haïti a été le plus important cette année-là – et le plus important de l’histoire de la nation des Caraïbes depuis un événement similaire en 2010. Son hypocentre – c’est-à-dire sa distance en profondeur – était de 6,2 kilomètres (km) et son apparition a tué plus de 2 200 personnes. personnes, en blessant 12 200 autres.

À cause du tremblement de terre, Haïti s’est trouvé désespérément dans le besoin d’une aide humanitaire mondiale et, selon l’UNICEF, plus d’un demi-million d’enfants ont été directement et indirectement touchés. L’impact financier estimé était de 1,5 milliard de dollars américains (7,55 milliards de reais) – plus de 10% de l’ensemble de l’économie d’Haïti.

