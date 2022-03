La véritable urgence de la planète est en Antarctique, et elle se produit maintenant

Des températures extrêmes sont enregistrées en Antarctique, entre 20 et 30°C supérieures à la moyenne de la période. Les risques sont potentiellement catastrophiques.

Bien que les conséquences catastrophiques du changement climatique aient été éclipsées par les crises récentes, à savoir la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, cela ne signifie nullement que le réchauffement climatique a cessé de « mordre ». Loin de là. Les données provenant de l’Antarctique, l’un des endroits les plus touchés par les températures anormales avec le pôle Nord, sont en fait extrêmement inquiétantes. Dans la zone orientale du continent gelé, la colonne de mercure semble littéralement devenir folle : il suffit de penser que ces jours-ci, les températures s’avèrent être entre 20 et 30 °C supérieures à la norme pour cette période de l’année. Les plus élevés jamais enregistrés sont enregistrés le long des côtes, avec une série de records négatifs qui savent s’effondrer les uns après les autres.

Le climatologue français Gaétan Heymes, expert en ingénierie de la prévision et science de la neige du Service national de la météorologie et du climat (Météo France), a tiré la sonnette d’alarme sur cette situation dramatique. Le scientifique, dans un tweet sur Twitter, a partagé une carte des anomalies climatiques mondiales et régionales – NCEP Global Forecast System and Reanalysis project dirigé par le collègue allemand Karsten Haustein. Dans l’image, il est évident que les températures le long de toute la côte du pôle Sud sont littéralement en feu. Avec des anomalies de 20 à 30°C supérieures à la moyenne, la fonte des glaces s’accélère considérablement et avec elle le principal risque, à savoir la montée du niveau de la mer.

L’une des plus grandes menaces est liée à la fonte potentielle du glacier Thwaites, un colosse appelé par les scientifiques le « glacier de l’apocalypse », pour le simple fait que s’il devait fondre complètement, le niveau de la mer augmenterait de 3 mètres. Cela suffirait à submerger des régions côtières entières, des îles océaniques (surtout dans le Pacifique) et de grandes métropoles riveraines. Selon les dernières études, on estime qu’il pourrait même disparaître d’ici quelques décennies. De plus, la plate-forme gelée rétrécit de 800 mètres chaque année, perdant environ 250 milliards de tonnes de masse ; dans les années 1970, ils n’étaient « que » 40. Pas étonnant que la fonte de Thwaites et du glacier voisin de Pine Island – également dans des conditions dramatiques – soient ensemble responsables de plus de 5% de l’élévation du niveau de la mer.

L’étendue de la banquise est également extrêmement préoccupante. Selon le dernier bulletin de mission Copernicus, il a été constaté qu’en février 2022, la surface couverte par la glace de mer était inférieure de 27 % à la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020 du même mois. Le chiffre est le deuxième plus bas jamais enregistré au cours des 44 dernières années, « avec de vastes zones de concentration de glace de mer inférieure à la moyenne dans les mers de Ross, West Amundsen et North Weddell », lit-on dans le communiqué de presse du projet de recherche. Lorsque la banquise rétrécit, un cercle vicieux se déclenche également, car l’eau de mer libre absorbe beaucoup plus de chaleur que la glace blanche, qui réfléchit les rayons du soleil (albédo). L’invasion des touristes, de plus en plus nombreux, détermine également des réductions importantes de l’enneigement de l’Antarctique ; une perte de 83 tonnes est estimée pour chaque visiteur, selon une nouvelle étude de l’Université de Santiago du Chili.Pas étonnant que l’Antarctique devienne de plus en plus verte en raison des explosions des blooms, facilitées par des températures plus douces et par la réduction de glace, comme en témoigne une récente recherche italienne.