Le dégel des dunes marque le début du printemps dans le nord de Mars

Les observations de HiRISE (High Resolution Imaging Experience), un instrument à bord du Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), ont enregistré des dunes partiellement dégelées sur le versant ouest de l’intérieur du cratère Kaiser. Cela indique que le printemps est arrivé dans l’hémisphère nord de Mars.

Dunes couvertes de glace dans le cratère Kaiser, au nord de Mars. Image : NASA/JPL/Université d’Arizona

Lancé en 2005 pour rechercher des preuves d’eau à la surface de Mars, MRO est actuellement l’une des sondes les plus productives de la NASA. Entre autres activités, l’équipement a pour fonction d’étudier les températures dans l’atmosphère martienne et utilise des radars pour analyser les minéraux à la surface et sous terre de la planète – et HiRISE est le principal instrument responsable du succès des opérations de la sonde.

Pendant l’hiver martien, les dunes de sable sombre sont recouvertes d’une couverture de glace blanche saisonnière. Sur les images prises par le MRO, il est possible de remarquer que le versant ensoleillé des dunes commençait à fondre.

La fonte des glaces dans les dunes de sable du cratère Kaiser sur Mars. Image : NASA/JPL/Université d’Arizona

Avec la vaporisation saisonnière de la glace au printemps, des monticules atteignant 500 mètres de haut sur le pôle nord de Mars s’effondrent, révélant les échelles de temps géologiques de la planète.

« Des plaques de glace brillantes (blanches dans des couleurs améliorées) sont clairement visibles et sont composées de glace d’eau et de dioxyde de carbone », a déclaré Susan J. Conway, membre de l’équipe HiRISE, dans un communiqué de l’agence spatiale américaine. «Des traînées de sable sombres coulaient le long de la pente des dunes qui recouvre parfois le givre. Ces flux sont causés par la transformation rapide des particules de glace en gaz lorsque le Soleil chauffe la dune au printemps.

Conway explique que les dunes se forment à partir des vents martiens qui fouettent le régolithe lâche à l’intérieur du cratère Kaiser, qui mesure 207 km de diamètre et est situé sur Noachis Terra, à l’ouest de Hellas Planitia dans l’hémisphère nord de Mars.

Ce champ est l’une des nombreuses régions de dunes de sable situées dans la partie sud du fond du cratère.

