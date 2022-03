Des scientifiques créent un « piège sexuel » pour attirer les guêpes géantes

Selon une étude de 2020, les frelons géants naturels d’Asie peuvent causer environ 100 millions de dollars de dégâts agricoles aux États-Unis par an, mais un nouveau « piège sexuel » développé par des scientifiques de l’Université de Californie à San Diego promet de remédier à cette mésaventure. .

Selon les auteurs de l’étude, le problème est dû au fait que les abeilles américaines – proies de la guêpe géante – n’ont pas développé de mécanismes de défense naturels contre les gros insectes. Et cet inconvénient finit par réduire le potentiel de pollinisation réalisé par les abeilles, impactant par conséquent la production des plantes qui dépendent de ce processus.

Voici venir l’équipe de chercheurs dirigée par James Nieh, professeur agrégé au Département des sciences biologiques de l’institution. Nieh, avec son équipe, a créé un piège qui utilise les phéromones sexuelles des femelles du guêpe mandarineattirant les mâles et capturant, a-t-il déclaré à CNN, « des milliers d’entre eux en une seule journée ».

La méthode d’étude était relativement simple : les mâles de la contre mandarine sont attirés par la phéromone sexuelle, les chercheurs ont donc créé un mélange avec des phéromones synthétiques qui correspond le mieux à ce qu’ils aiment. Chaque piège avait un mélange spécifique, et l’un d’eux avait une version synthétique de la phéromone sexuelle d’une guêpe reine géante – ils avaient tous aussi un « mannequin » en forme de guêpe.

« Les guêpes voleraient autour des pièges, mais aucune d’entre elles n’atterrirait s’il n’y avait rien qui ressemblait à une femelle », a expliqué Nieh.

Après avoir placé une série de pièges sur une parcelle de terrain dans la province du Yunnan, en Chine, les experts ont observé lequel fonctionnerait le mieux. La phéromone la plus proche de celle de la guêpe royale – composée d’un mélange d’acides hexanoïque, octanoïque et décanoïque – est celle qui a apporté le plus de résultats, capturant jusqu’à 16 fois plus que les autres pièges.

Afin d’assurer la capture, Nieh et son équipe ont versé une substance similaire à la fameuse « colle de souris » dans les pièges. L’idée est que les guêpes atterrissent sur le piège, mais ne peuvent plus décoller, emprisonnées dans la substance collante. L’équipe a préféré simplifier le choix des matériaux afin de faciliter la reproduction du piège aux USA.

Bien qu’efficace, la méthode peut ne pas être idéale pour plusieurs raisons. Selon Allen Gibbs, professeur au Département des sciences de la vie de l’Université du Nevada-Las Vegas (non impliqué dans l’étude), les pièges ne serviraient qu’à l’automne, la seule période de l’année où les frelons géants asiatiques font le accouplement.

Et même cela serait encore discutable : « Même si les mâles sont facilement attirés par le piège, s’il s’est déjà accouplé avec une femelle, elle est libre de construire de nouvelles colonies », a expliqué Gibbs.

Bien que les pièges tuent efficacement les guêpes géantes capturées, Nieh ne considère pas cela comme une action anti-écologique. Il explique que les guêpes asiatiques ne sont pas originaires d’Amérique et, bien que personne ne sache exactement comment elles sont arrivées, on soupçonne que le processus était similaire à ce qui a introduit les abeilles africanisées au Brésil en 1956 – en d’autres termes : la culpabilité peut être la nôtre – un personne peut avoir voyagé dans d’autres pays et ramené des spécimens vivants.

Les guêpes géantes sont énormes – du moins comparées aux abeilles – et faciles à repérer grâce à leur dos rayé jaune et noir et à un design qui ressemble beaucoup aux yeux du masque de Spider-Man. Depuis 2020, les apiculteurs signalent que leurs ruches d’élevage semblent déchirées, avec plusieurs corps d’abeilles au sol, complètement décapités – des guêpes géantes les tuent de cette façon, portant généralement le tronc de l’abeille assassinée pour nourrir leurs larves et jetant la tête .

Au Japon et en Chine, les abeilles locales ont appris à se défendre – de la manière la plus « comique » possible, soit dit en passant : lorsqu’une guêpe s’approche de la ruche, une véritable « boule d’abeille » l’enveloppe, tuant l’ennemi non pas en le piquant, mais mais par la température – la chaleur à l’intérieur de la boule augmente tellement et si vite que l’oxygène est épuisé, et la guêpe meurt d’étouffement par le dioxyde de carbone (CO2).

Oh, et les frelons géants ont un dard si gros qu’une piqûre d’eux peut même pénétrer les combinaisons de protection des apiculteurs. Les victimes décrivent la douleur comme « être transpercée par un fer chaud ».

C’est un processus naturel qui a échappé à tout contrôle grâce aux actions de l’homme. Selon Nieh, les guêpes géantes ont reçu le surnom de « tueuses », mais il n’aime pas cette étiquette : « sont-elles des prédateurs ? Oui. Mais les lions et les tigres le sont aussi, et ce n’est pas pour cela que nous les appelons des « chats tueurs » », a-t-il déclaré.

L’étude complète avec le test du piège a été publiée dans la revue scientifique Biologie actuelleaprès examen par les pairs.

