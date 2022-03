Les munitions pour armes à feu entraînent la mort d’oiseaux de proie (et pas de la manière que vous pourriez penser)

La population d’oiseaux de proie – prédateurs comme les aigles et les faucons, par exemple – diminue rapidement dans plusieurs pays, et les armes à feu sont à blâmer. Mais ceux qui pensent que les oiseaux sont abattus par les chasseurs se trompent : en effet, les humains qui abattent les animaux et les laissent mourir sont recherchés par les oiseaux, qui finissent empoisonnés par le plomb des munitions des dites armes après avoir consommé leurs carcasses.

La conclusion vient d’une étude menée par des experts de l’Université de Cambridge, qui ont partagé des chiffres peu rassurants : environ 55 000 individus parmi diverses espèces d’oiseaux de proie sont morts d’empoisonnement au plomb dans au moins 12 pays, avec certaines espèces, comme le blanc- aigle à queue, étant l’un des plus punis.

Un griffon, une espèce de vautour à tête blanche, fait partie des rapaces menacés par le saturnisme, issu de la chasse sportive en Europe (Image : tamaragobbettoph/)

Le pire du problème est que des animaux comme les aigles, les faucons et les vautours se reproduisent tardivement, longtemps après avoir atteint la maturité. Cela signifie que les individus qui meurent sont jeunes et ne se sont pas encore accouplés ou pondus.

Autrement dit, le mourant ne laisse personne à sa place.

L’étude de Cambridge a analysé les foies et les organes de 3 000 oiseaux de proie trouvés morts dans la nature, concluant que même des espèces faciles à trouver telles que le vautour commun et le cerf-volant, par exemple, auraient des populations considérablement plus importantes sans le plomb. empoisonnement.

Des populations telles que l’aigle royal et le vautour fauve (un vautour aux couleurs plus blanches) sont déjà réduites de 13% et 12%, respectivement, tandis que le pygargue à queue blanche susmentionné compte 14% d’individus en moins vivants. Le vautour commun a fait chuter sa population de 1,5 %, mais le faible pourcentage comprend 22 000 adultes de l’espèce.

Les oiseaux de proie en général sont déjà en baisse de 6 %, même si les associations de chasseurs demandent l’abandon du plomb et le passage à des munitions fabriquées à partir de matériaux non toxiques. L’idée des associations liées est d’abandonner complètement le plomb d’ici 2025, mais l’université a une perception pessimiste de ces progrès.

« L’utilisation continue de munitions au plomb signifie que la chasse en tant que loisir il ne peut tout simplement plus être considéré comme durable à moins que les choses ne changent », a déclaré le professeur Rhys Green, scientifique en conservation à Cambridge et auteur principal de l’étude. « Malheureusement, les efforts pour encourager les changements volontaires loin du plomb ont été complètement inefficaces. »

Actuellement, seuls deux pays européens ont effectivement interdit l’utilisation du plomb dans la création de munitions de chasse – le Danemark et les Pays-Bas ont adopté des lois gouvernementales à cet effet. Les efforts déployés dans d’autres pays sont volontaires, mais l’adhésion est très faible. L’Union européenne (UE) a des projets en cours d’examen pour une interdiction définitive du plomb, compte tenu non seulement de l’impact sur la faune mais aussi des problèmes de santé – plusieurs pays d’Europe ont de la viande de brousse dans leur alimentation.

Il y a cependant un lobbying intense de la part de l’industrie de l’armement et des groupes de chasseurs qui n’ont pas adopté l’idée.

« Les chercheurs de toute l’Europe ont mis des décennies à rassembler suffisamment de données pour permettre de calculer l’impact de l’empoisonnement au plomb sur les populations d’oiseaux de proie », a déclaré la co-auteure de l’étude, Debbie Pain, également professeur à Cambridge. « Nous pouvons maintenant voir à quel point les dommages ont été importants pour certaines de nos espèces les plus charismatiques et les plus vulnérables – des espèces protégées par la réglementation de l’UE et la loi britannique sur la protection de la faune. »

L’expert appelle la situation « souffrances et morts évitables » de plusieurs espèces, arguant que ces informations devraient être suffisantes pour exiger l’utilisation d’alternatives non toxiques afin de minimiser l’impact des populations animales touchées.

L’étude complète est disponible dans la revue scientifique Science de l’environnement total.

