Rencontrez le transporteur de la NASA qui emmènera le SLS de la mission Artemis à la rampe de lancement

Grâce à la mission Artemis-1, la méga-fusée de la NASA transportera une capsule Orion sans pilote sur son sommet pour un voyage d’environ un mois autour de la Lune. La mission devrait décoller entre mai et juin. Avant que cela ne se produise, cependant, le duo SLS-Orion sera conduit à la rampe de lancement pour des tests, y compris un « essai humide » crucial, au cours duquel les membres de l’équipe de mission chargeront du propulseur dans le SLS et effectueront jusqu’à un compte à rebours de lancement de régression.

Pour ceux qui souhaitent suivre l’événement en temps réel, Nasa TV couvrira le lancement en direct, à partir de 18 heures (heure de Brasilia), avec la participation d’invités tels que l’administrateur de l’agence, Bill Nelson.

La méga-fusée SLS mesure 98 mètres de haut et pèse 2,60 millions de kg. Il parcourra environ 6,4 kilomètres du bâtiment d’assemblage de véhicules caverneux (VAB) à la rampe de lancement, effectuant un trajet estimé à environ 11 heures.

Le Crawler-Transporter 2 (CT-2) de la NASA est le véhicule idéal pour conduire le SLS pendant près de 12 heures jusqu’à la rampe de lancement. Image : NASA/Cory Huston

Il faut une machine vraiment « bête » pour transporter une charge aussi importante sur cette distance – et le Crawler-Transporter 2 (CT-2) est, sans aucun doute, le « monstre » idéal pour ce travail.

« C’est la chose la plus phénoménale que j’ai jamais vue », a déclaré Tom Whitmeyer, administrateur associé pour le développement des systèmes d’exploration au siège de la NASA à Washington DC, lors d’une conférence de presse lundi.

Le CT-2 est l’un des deux trackers construits en 1965 pour soutenir les missions lunaires Apollo de la NASA. Ce sont deux des plus grandes machines jamais développées ; chacun mesure 40 m de long sur 34,7 m de large et pèse plus de 2,7 millions de kg.

Bien qu’âgé de plus de 50 ans, le tracker a subi d’importantes améliorations en vue du lancement du SLS et de la capsule Orion, « et les techniciens ont minutieusement testé le véhicule », selon le directeur du lancement du programme Artemis de la NASA, Charlie Blackwell-Thompson. Il a ajouté que même avec de mauvaises prévisions météorologiques pour la veille, la météo pour le jour du lancement semble toujours bonne.

Comme les chars, les trackers roulent sur des chenilles au lieu de roues. Chaque tracker comporte huit marches, chacune composée de 57 « chaussures », chacune pesant 953 kg), selon la NASA.

La vitesse n’est pas un point fort des trackers : les deux véhicules atteignent une vitesse de pointe de 1,6 km/h lorsqu’ils sont chargés et de 3,2 km/h lorsqu’ils sont déchargés. L’efficacité énergétique n’est pas non plus une priorité : le CT-2 brûle environ 165 gallons de diesel pour chaque kilomètre parcouru, selon la fiche technique présentée par la NASA.

Selon l’agence, le CT-2 a parcouru un total de 3 806 km jusqu’à présent, un décompte impressionnant étant donné que l’engin ne parcourt généralement que 12,8 km par aller-retour.

Une fois positionnés sur le site de lancement, un séjour d’environ un mois sur le bloc commencera pour le SLS et la capsule Orion. Les techniciens effectueront probablement le test humide au milieu de cet intervalle, selon le communiqué de la NASA.

Ensuite, SLS et Orion retourneront au VAB pour d’autres tests et traitements avant le lancement de la mission Artemis-1 – lorsque CT-2 emmènera à nouveau le duo à destination.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !