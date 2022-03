Séisme de Fukushima : les autorités confirment 4 morts et au moins 90 blessés

Les autorités japonaises ont confirmé quatre morts et entre 90 et 160 blessés, selon des médias tels que la BBC, CNN et Phys.org, après qu’un tremblement a frappé la région nord du Japon – en particulier, Fukushima et le nord et l’est environnants. . En raison des mises à jour, la magnitude de l’épisode a été mise à jour de 7,3 à 7,4 sur l’échelle de Richter – considérée comme « grosse » et avec un potentiel de dégâts élevé.

Fukushima est la même région où, en 2011, un tremblement de terre de magnitude 9,0 – connu sous le nom de « tremblement de terre de Tōhoku » – a provoqué une catastrophe nucléaire dans une centrale électrique située à Ōkuma (Fukushima Daiichi). L’usine est en cours de fermeture et de désactivation. La nouvelle secousse a été signalée hier (16) par le Apparence numérique.

Plusieurs citoyens japonais ont afflué vers les gares, où ils ont attendu le retour du service ferroviaire après que le séisme a laissé plus de 2 millions de foyers sans électricité à Fukushima, dans le nord du pays (Image : Kyoto News/Reproduction)

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré qu’un homme dans la soixantaine était décédé après être tombé du deuxième étage de sa maison lors de l’évacuation, tandis qu’un autre avait eu une crise de panique qui avait entraîné une crise cardiaque mortelle. Les deux autres décès font l’objet d’une enquête.

Selon l’agence météorologique japonaise, un petit tsunami provoqué par le séisme a atteint les côtes de Fukushima, créant des vagues de 30 centimètres (cm) qui ont frappé les bancs de sable d’Ishinomaki, à 390 kilomètres (km) de Tokyo, capitale du Japon.

Initialement, le tremblement avait été enregistré avec 7,3 points sur l’échelle de Richter, avec une profondeur de 60 km. Après les mises à jour, les experts locaux en sismologie ont changé ces paradigmes, maintenant avec le tremblement de terre mesurant 7,4 points et une profondeur de 56 km. Concrètement : il était plus fort et plus près de la surface qu’on ne le pensait auparavant.