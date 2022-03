Découvrez Horridus, l’un des fossiles de Triceratops les plus complets jamais découverts

Le squelette d’un Triceratops massif mort il y a 67 millions d’années fait partie des fossiles les plus intacts jamais découverts. Surnommé « Horridus », en référence au nom de l’espèce (Tricératops horridus), le fossile, qui est complet à environ 85 %, a fait ses débuts publics plus tôt cette semaine au Musée de Melbourne en Australie dans le cadre de la nouvelle exposition « Triceratops : Le destin des dinosaures ».

Selon un communiqué de l’institution, Horridus était un dinosaure herbivore qui a vécu pendant la période du Crétacé (il y a environ 145 millions à 66 millions d’années), et a atteint une taille impressionnante. Le fossile contient plus de 260 os et pèse plus d’une tonne. Il mesure près de 7 m de long et plus de 2 m de haut.

Le crâne, qui est complet à 98 %, est pointu avec deux fines cornes sur le front et une corne trapue sur le dessus du nez. Le volant du cou mesure 1,5 m et le crâne pèse environ 261 kg.

Comme annoncé par le musée, le fossile a été découvert sur un terrain privé dans l’État du Montana en 2014 et Museums Victoria – l’organisation australienne qui gère trois musées d’État à Melbourne – a acquis le spécimen en 2020.