Le télescope spatial James Webb repéré par le vaisseau spatial Gaia de l’ESA

Un satellite de cartographie des étoiles de l’Agence spatiale européenne (ESA) a repéré le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA alors qu’ils travaillaient tous les deux dans l’espace lointain.

Le télescope spatial James Webb a été photographié par un satellite de cartographie des étoiles de l’ESA. Illustration d’artiste du télescope spatial James Webb. Crédits : NASA / STScI

La mission Gaia et le télescope James Webb orbitent tous deux autour d’un point gravitationnellement stable entre la Terre et le Soleil appelé le point de Lagrange L2, qui se trouve à environ 1,5 million de kilomètres de nous. Et le mois dernier, Gaia a pu localiser l’observatoire des nouveaux venus et en capturer une image du premier coup.

« Très peu de lumière solaire réfléchie est venue sur le chemin de Gaia, et Webb apparaît donc comme un petit point de lumière faible dans les deux télescopes de Gaia sans aucun détail visible », ont écrit des responsables de l’agence dans un communiqué publié mercredi 16).

L’enregistrement d’images de Webb était le travail exceptionnel du satellite Gaia

Selon le communiqué, l’opportunité fortuite d’imagerie s’est présentée après que les spécialistes de la mission Gaia Uli Bastian de l’Université de Heidelberg en Allemagne et François Mignard de l’Observatoire de Nice en France ont remarqué pendant le long voyage de Webb vers L2 qu’à son arrivée, le nouveau télescope spatial devrait être dans le champ de vision du vaisseau spatial de cartographie stellaire.