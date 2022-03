Débris spatiaux : un résident trouve une partie de la fusée SpaceX qui s’est écrasée au Paraná

Mais, dans une analyse détaillée des images, certaines similitudes ont été trouvées entre l’objet trouvé par M. João et la tuyère du moteur Merlin 1D utilisé dans le deuxième étage de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Les similitudes sont soulignées dans l’image ci-dessous et se trouvent dans la soudure des coutures et dans les trous de rivets que l’on peut voir dans les deux objets.

Similitude entre la tuyère du deuxième étage du Falcon 9 (ci-dessus) et l’objet trouvé à São Mateus do Sul (ci-dessous) – Crédits : Jocimar Justino / BRAMON

De plus, Portal RDX rapporte que l’objet mesure environ 4 mètres de long, ce qui est également compatible avec la buse de Merlin 1D, qui mesure un peu plus de 3 mètres de long (avant d’être déchirée par la rentrée atmosphérique.

Un autre point intéressant de cette pièce est qu’elle est constituée d’un alliage de niobium et de titane, ce qui garantit à la structure une résistance supplémentaire aux hautes températures, ce qui expliquerait le fait qu’elle ait résisté à la rentrée atmosphérique.

Buse de moteur Merlin 1D Vacuum à l’usine SpaceX – Photo: SpaceX

Bien qu’une analyse sur place soit nécessaire pour une conclusion définitive, BRAMON estime que, combiné à tous ces facteurs, il y a une énorme possibilité que l’objet trouvé par M. João Ricardo est en fait la tuyère du moteur Merlin 1D de la fusée SpaceX Falcon-9 qui est rentrée dans notre atmosphère le 8 mars.

la fusée

L’objet qui a généré ces débris spatiaux était le deuxième étage du Falcon 9, lancé le 19 décembre de l’année dernière depuis la base de l’US Space Force à Cap Canaveral, en Floride, transportant le satellite géostationnaire Turksat 5B en orbite. Il s’agit d’un équipement fabriqué par Airbus Defence and Space, à Toulouse, en France, et détenu par l’opérateur turc Turksat, développé à des fins militaires et commerciales.

Après avoir rempli sa mission, la fusée est restée en orbite terrestre jusqu’au 8 de ce mois, date à laquelle elle est rentrée dans notre atmosphère à 04h36, traversant les cieux de Santa Catarina et du Paraná.

Et maintenant? Que faire des déchets spatiaux ?

Dans son témoignage à Portal RDX, M. João affirme qu’il n’a pas touché et ne touchera pas l’objet tant qu’il n’aura pas été analysé par les autorités. Et c’est la bonne chose à faire. Pas parce que le matériel venant de l’espace présente un risque d’empoisonnement ou quelque chose comme ça. La raison en est que, selon les accords internationaux dont le Brésil est signataire, la responsabilité des débris spatiaux tombant sur Terre appartient toujours à son propriétaire d’origine. Autrement dit, même s’il a atterri sur une propriété privée, SpaceX est propriétaire de l’objet qui est tombé à São Mateus do Sul. Par conséquent, elle doit être responsable de la collecte de l’objet et de la couverture des dommages éventuels qu’il aurait pu causer.

Le mécanicien et fermier João Ricardo a trouvé l’étrange objet sur sa propriété – Crédit : Portal RDX/Reproduction

Mais en pratique, cela arrive rarement. Donc, à l’avenir, ce que M. João n’a qu’à chercher les autorités pour que SpaceX soit informé de ce qui s’est passé et, si elles ne montrent pas leur volonté de récupérer leurs déchets spatiaux, le résident devra se débarrasser du morceau de fusée qui est tombé sur sa ferme.

