Les événements passés d’El Niño révèlent les limites des projections climatiques futures

Une étude menée par des scientifiques de l’Université du Texas (UT) à Austin, qui a analysé 9 000 ans d’histoire de la Terre, a conclu que le régime climatique d’El Niño varie dans le temps à un point tel que les scientifiques peuvent avoir des difficultés à détecter les signes indiquant que le phénomène est se renforce avec le réchauffement climatique.

L’équipe de scientifiques s’est appuyée sur des données climatiques contenues dans d’anciens coraux et a utilisé l’un des supercalculateurs les plus puissants au monde pour mener ses recherches, dont les conclusions ont été publiées dans un article scientifique du Avancées scientifiques. L’étude a été motivée par la nécessité d’avoir une vision plus claire de la façon dont le changement climatique pourrait affecter El Niño à l’avenir.

L’animation de la NASA montre l’évolution du phénomène El Niño dans l’un de ses records les plus forts, en 2015. Image : Nasa

De forts événements El Niño, comme ceux de 1997 et 2015, qui ont provoqué des incendies dans les forêts tropicales de Bornéo, en Asie, et provoqué un blanchissement généralisé des récifs coralliens du monde, se sont produits environ une fois par décennie.

Selon les chercheurs, les modèles informatiques, cependant, ne permettent pas de savoir si les événements El Niño deviendront plus faibles ou plus forts à mesure que le monde se réchauffera en raison du changement climatique.

« Une grande partie de la température et des précipitations mondiales est influencée par ce qui se passe dans l’océan Pacifique tropical, où commence El Niño », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Allison Lawman, qui a commencé la recherche en tant que doctorante. à la Jackson School of Geosciences de l’UT et est maintenant chercheur postdoctoral à l’Université du Colorado. « La différence de précipitations entre les événements majeurs et mineurs d’El Niño sera un problème critique pour les planificateurs d’infrastructures et de ressources. »

El Niño est de nature très variable

Lawman et ses collaborateurs ont utilisé le supercalculateur Lonestar5 au Texas Advanced Computing Center de l’UT pour exécuter une série de simulations climatiques d’une période de l’histoire de la Terre avant les influences humaines, lorsque la principale source de changement climatique provenait d’une inclinaison de l’orbite de la planète. Les simulations ont été vérifiées à l’aide d’un émulateur de corail que Lawman avait précédemment développé pour les comparer aux enregistrements climatiques d’anciens coraux.

Ils ont constaté que si la survenue d’événements El Niño forts s’intensifiait au fil du temps, le changement était faible par rapport à la nature très variable d’El Niño.

« C’est comme essayer d’écouter de la musique douce à côté d’un marteau-piqueur », a déclaré Jud Partin, co-auteur de l’étude et chercheur à l’Institut de géophysique de l’Université du Texas.

Pour ce faire, Partin, Lawman et d’autres auteurs de l’étude suggèrent une enquête plus approfondie sur des périodes encore plus anciennes de l’histoire de la Terre, comme la dernière période glaciaire, pour voir comment El Niño a réagi à des changements plus intenses des forces climatiques.

« Les scientifiques doivent continuer à repousser les limites des modèles et se pencher sur des intervalles géologiques plus profonds dans le temps qui pourraient offrir des indices sur la sensibilité d’El Niño au changement climatique », a déclaré le co-auteur Pedro DiNezio, professeur agrégé à l’Université du Colorado. « Parce que s’il y a un autre grand El Niño, il sera très difficile de l’attribuer au réchauffement climatique ou aux propres variations internes d’El Niño. »

