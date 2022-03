Eugene Parker, scientifique qui a baptisé la sonde solaire de la NASA, est décédé

Ce mardi (15), Eugene Parker est décédé, à l’âge de 94 ans, un astrophysicien pionnier honoré par la NASA au nom de la mission Parker Solar Probe. La sonde solaire tire son nom principalement du fait que les travaux du scientifique se sont concentrés sur la compréhension du Soleil.

La sonde solaire Parker porte le nom de l’astrophysicien Eugene Parker, décédé cette semaine. Image: Université Johns Hopkins / Divulgation

Dans une contribution fondamentale à l’astrophysique, il a proposé que le Soleil produise un phénomène appelé le vent solaire, un flux constant de particules chargées traversant le système solaire. La mission qui porte son nom cherche à comprendre les origines du vent solaire au sein du Soleil.

La NASA et l’Université de Chicago, où Parker a travaillé pendant des décennies, ont annoncé sa mort. « Nous sommes attristés d’apprendre que l’un des plus grands esprits scientifiques et leaders de notre époque est décédé », a déclaré l’administrateur de l’Agence spatiale américaine Bill Nelson dans un communiqué.

« Les apports du Dr. Eugene Parker pour la science et pour comprendre comment notre univers fonctionne affecte beaucoup de ce que nous faisons ici à la NASA », a-t-il ajouté. « L’héritage du Dr. Parker vivra à travers les nombreuses missions actives et futures de la NASA qui s’appuient sur son travail.

La sonde Parker Solar a été lancée en août 2018 pour étudier l’atmosphère extérieure du Soleil, appelée couronne, plongeant à moins de 6,5 millions de kilomètres de la surface visible du Soleil.

À l’aide de quatre ensembles d’instruments, le vaisseau spatial étudie la couronne surchauffée pour tenter de comprendre d’où vient le vent solaire. La mission devrait poursuivre ses observations jusqu’en 2025.

Initialement surnommée Solar Probe +, la mission a été nommée d’après Parker en 2017, faisant de lui le premier scientifique vivant à voir un vaisseau spatial portant son nom. Parker lui-même a participé au lancement.

Eugene Parker assiste au lancement dans l’espace de la sonde solaire Parker de la NASA, qui porte son nom, le 12 août 2018. Image : NASA/Glenn Benson

« Quiconque a connu le Dr. Parker savait qu’il était un visionnaire », a déclaré Nicola Fox, directeur de la division héliophysique de la NASA, dans le communiqué de l’agence. « J’ai été honoré d’être avec lui lors du lancement de Parker Solar Probe et j’ai adoré pouvoir partager avec lui tous les résultats scientifiques passionnants, voir son visage s’illuminer à chaque nouvelle image et tracé de données que je lui montrais. Enthousiasme et amour pour Parker Solar Probe. Même si le Dr. Parker n’est plus avec nous, ses découvertes et son héritage vivront pour toujours.

Qui était Eugène Parker ?

Eugene Parker est né en 1927 à Houghton, Michigan. Il a obtenu un diplôme en physique de la Michigan State University en 1948 et a obtenu un doctorat. au California Institute of Technology en 1951.

En 1955, Parker a rejoint l’Université de Chicago, où il a contribué à l’astrophysique pendant encore 67 ans, selon un communiqué de l’université. Deux ans après sa nomination, il s’est rendu compte que la couronne surchauffée du Soleil devrait, en théorie, créer des particules chargées quittant la surface solaire à grande vitesse.

D’autres scientifiques ne l’ont pas cru, se souvient Parker en 2018. « Le premier critique du journal a déclaré: » Eh bien, je suggère à Parker d’aller à la bibliothèque et de lire sur le sujet avant d’essayer d’écrire un article à ce sujet, car c’est complètement absurde. . . ”

Le soutien est finalement venu du collègue universitaire de Parker, Subrahmanyan Chandrasekhar – qui, des décennies plus tard, a été honoré d’avoir son nom choisi pour l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA.

Il n’a fallu que quelques années de plus pour que la preuve de Parker arrive. En 1962, le vaisseau spatial Mariner 2 de la NASA (la première mission interplanétaire de l’agence) a découvert le vent solaire lors de son voyage vers Vénus.

Au cours des décennies suivantes, Parker a élargi ses recherches pour examiner les rayons cosmiques, les champs magnétiques galactiques et d’autres sujets en astrophysique. En raison de ses vastes intérêts, un certain nombre de concepts scientifiques sont nommés en son honneur.

« Son nom est répandu dans toute l’astrophysique : l’instabilité de Parker, qui décrit les champs magnétiques dans les galaxies ; L’équation de Parker, qui décrit les particules se déplaçant à travers les plasmas ; le modèle Sweet-Parker des champs magnétiques dans les plasmas ; et la limite de Parker sur le flux de monopole », a écrit l’université.

Parker a également été deux fois président du département d’astronomie et d’astrophysique de l’université, ainsi que de la section d’astronomie de l’Académie nationale des sciences. Il a pris sa retraite en 1995, mais est resté actif dans le domaine de l’astrophysique jusqu’à peu de temps avant sa mort.

« Gene représentait le physicien idéal pour moi – brillant et accompli, aimable, articulé, mais aussi humble », a déclaré Robert Rosner, astrophysicien à l’Université de Chicago et collègue de longue date de Parker.

« Je n’oublierai jamais le plaisir qu’il a pris à explorer un problème scientifique et ses fantastiques connaissances physiques, qui ont été renforcées par ses compétences analytiques », a ajouté Rosner. « Et on ne peut jamais oublier les encouragements qu’il a donnés à tous ceux avec qui il a interagi – ses propres étudiants et postdocs et ses collègues. Sa mort marque vraiment une grande perte pour nous tous.

