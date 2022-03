Les archéologues ont pu reconstituer de manière impressionnante et très réaliste une femme de l’âge de pierre qui a vécu il y a environ 4 000 ans. L’image en taille réelle est exposée en Suède.

Depuis le mois dernier, la pièce, qui est une véritable œuvre d’art, fait partie d’une exposition sur les peuples anciens au musée Västernorrlands à Harnosand, une ville côtière de Suède.

Les données historiques et la technologie 3D ont aidé à recréer cette femme de l’âge de pierre. Image : Oscar Nilsson

Selon le site LiveScience, les chercheurs connaissent l’existence de cette femme depuis près d’un siècle. Lors de la construction d’une route dans le village de Lagmansören en 1923, des ouvriers ont retrouvé sa dépouille enterrée à côté des ossements d’un enfant, probablement un garçon de 7 ans.

« Avec nos yeux et peut-être à tout moment, vous avez tendance à le considérer comme une mère et un enfant », a déclaré Oscar Nilsson, l’archéologue et sculpteur suédois qui a passé 350 heures à créer le modèle réaliste. « Ils peuvent être. Ou ils peuvent être frères : sœur et frère. Il peut s’agir de parents ou simplement d’amis de la tribu. Nous ne savons pas, parce que l’ADN n’était pas si bien conservé pour établir cette relation.

Le regard sévère et tendre d’une mère sur son enfant

Alors que Nilsson modelait la posture de la femme et sculptait son visage, il imagina qu’elle était proche du fils qui courait devant lui. « Elle regarde avec les yeux d’une mère – à la fois avec amour et avec un peu de discipline », a déclaré l’artiste. « Ce regard sévère mais tendre donne l’impression qu’elle est sur le point d’appeler le garçon, lui disant de faire attention. »

Selon lui, la femme et l’enfant éventuel ont été enterrés dans une tombe construite avec de longues pierres plates en forme de cercueil. La femme avait environ entre 20 et 30 ans et mesurait 1,50 m. « Elle n’était pas une personne très grande, même pour la période néolithique », a déclaré Nilsson.

Les restes de la femme ne présentaient aucun signe de malnutrition, de blessures ou de maladie, bien qu’il soit possible qu’elle soit décédée d’une maladie qui n’a laissé aucune trace, selon Nilsson. « Elle semble avoir eu une belle vie », a-t-il déclaré.

Les examens isotopiques de son arcade dentaire ont révélé qu’elle mangeait de la nourriture de la terre, ce qui était étrange, « puisque sa tombe a été retrouvée près d’une rivière pleine de poissons », a déclaré Nilsson.

Les données historiques ont contribué à la reconstruction

Lorsque l’archéologue a reçu la commande de reconstituer la femme il y a deux ans, il a scanné son crâne et en a fait une copie plastique avec une imprimante 3D. Nilsson a dû prendre en compte le sexe, l’âge, le poids et l’origine ethnique de l’ancien individu – des facteurs qui peuvent influencer l’épaisseur des tissus faciaux et l’apparence générale d’une personne. Mais parce que l’ADN de la femme était si dégradé, il n’était pas sûr de ses antécédents génétiques, de ses cheveux ou de la couleur de ses yeux. Nilsson a donc dû déduire son apparence. Et il l’a fait sur la base de données historiques.