Le télescope James Webb prend une nouvelle image pendant l’alignement

Ce mercredi (16), la NASA a publié une nouvelle image prise par le télescope spatial James Webb (JWST) lors des derniers préparatifs pour son déploiement complet dans l’espace. Lancé le 25 décembre 2022, l’observatoire à la pointe de la technologie est arrivé à destination en janvier et depuis lors, il travaille dur pour pouvoir produire la science pour laquelle la mission de plus de 10 milliards de dollars a été conçue.

Récemment, le vaisseau spatial a franchi une autre étape importante dans sa trajectoire, achevant la « phase mince », vendredi dernier (11). Le télescope a également satisfait à tous les paramètres optiques requis et fournit une lumière propre à ses instruments, ce qui laisse la NASA pleinement confiante que l’observatoire remplira ses objectifs scientifiques.

« Nous avons entièrement aligné et focalisé le télescope sur une étoile, et les performances dépassent les spécifications. Nous sommes ravis de ce que cela signifie pour la science », a déclaré Ritva Keski-Kuha, directrice adjointe des éléments du télescope optique JWST au Goddard Space Flight Center de la NASA, dans un communiqué de l’agence. « Maintenant, nous savons que nous avons construit le bon télescope. »

Une nouvelle image prise par le télescope spatial James Webb lors de son processus d’alignement montre des galaxies et des étoiles en arrière-plan d’une étoile brillante. Image : NASA/STScI

Selon le communiqué, l’image est centrée sur une étoile appelée 2MASS J17554042+6551277, une nouvelle cible pour l’observatoire. Les étapes précédentes du processus de mise en service se sont concentrées sur HD 84406, une étoile de la constellation de la Grande Ourse située à environ 241 années-lumière de la Terre.

La puissance d’observation du JWST provient en partie du miroir massif du télescope, qui s’étend sur 6,5 mètres. Pendant des semaines, les ingénieurs de la mission ont ajusté l’alignement des 18 segments hexagonaux du miroir, qui sont pliés, pour mettre l’univers au point pour l’observatoire. Ce processus n’est pas encore terminé, selon la NASA, mais les étapes les plus difficiles et les plus tendues sont passées.

Un « selfie » pris par l’instrument NIRCam du télescope spatial James Webb pendant le processus d’alignement. Image : NASA/STScI

« Il y a plus de 20 ans, l’équipe Webb a entrepris de construire le télescope le plus puissant jamais mis dans l’espace et a créé une conception optique audacieuse pour répondre à des objectifs scientifiques exigeants », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction des missions scientifiques de la NASA. « Aujourd’hui, nous pouvons dire que le design sera à la hauteur. »

L’agence a également publié une image « selfie » utilisant un objectif adapté pour photographier le miroir principal, afin d’aider les ingénieurs lors de l’alignement. Lorsque l’alignement des miroirs est terminé – peut-être début mai, selon la NASA – l’autre étape préparatoire majeure de l’équipe consiste à calibrer les instruments à bord de l’observatoire. Ce travail devrait être terminé d’ici juillet, lorsque le JWST pourra commencer ses observations scientifiques.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !