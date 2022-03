Des ingénieurs créent un véhicule pour explorer des grottes sur la Lune

A la demande de l’agence spatiale européenne (ESA), scientifiques et ingénieurs se sont associés pour créer le concept d’un véhicule capable d’explorer les différentes grottes et dépressions de la Lune. L’objectif est d’étudier les parties les plus cachées de la surface de notre satellite à la recherche d’informations et d’échantillons sur son passé plus lointain.

L’idée d’enquêter sur les grottes de la Lune n’est pas nouvelle. En plus de l’avantage scientifique évident (les grottes peuvent contenir des échantillons qui sont essentiellement des enregistrements de la période de formation du satellite), il y a ceux qui envisagent d’utiliser ces espaces comme des zones sûres pour les établissements humains – un problème qui est de plus en plus évident avec l’avancement de programmes qui, dans le futur, visent à établir des bases lunaires.

