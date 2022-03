Trois exoplanètes connues ne sont pas ce qu’elles semblent être

Cela fait trois décennies que l’astronomie a découvert qu’il existe des mondes au-delà de notre système solaire. Depuis lors, plus de 5 000 exoplanètes ont été confirmées dans d’autres systèmes de la Voie lactée, et les scientifiques ont détecté presque autant de « candidats » – des objets qui pourraient être des planètes mais qui n’ont pas encore été confirmés comme tels.

Parmi les plus de 5 000 exoplanètes découvertes à ce jour, au moins trois d’entre elles ont été reclassées. Image : NASA/JPL-Caltech

Dans une étude publiée dans Journal astronomique, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) rapportent que trois (ou probablement quatre) planètes découvertes à l’origine par le télescope spatial Kepler de la NASA sont en fait mal classées. En fait, ils sont plus susceptibles d’être de petites étoiles.

Selon l’équipe, des mesures mises à jour des étoiles hébergeant les planètes ont été utilisées pour vérifier la taille des corps, et trois d’entre eux se sont avérés tout simplement trop gros pour être des planètes. Avec de nouvelles et meilleures estimations des propriétés stellaires, les chercheurs ont découvert que les trois objets, connus sous le nom de Kepler-854b, Kepler-840b et Kepler-699b, sont désormais estimés entre deux et quatre fois la taille de Jupiter.

Les exoplanètes devraient avoir au plus la taille de Jupiter

« La plupart des exoplanètes ont la taille de Jupiter ou beaucoup plus petites. Deux fois [o tamanho de] Jupiter est déjà suspect. Une planète plus grande que cela ne peut pas être, et c’est ce que nous avons découvert », déclare le premier auteur de l’étude, Prajwal Niraula, étudiant diplômé du Département des sciences de la Terre, de l’atmosphère et des planètes du MIT.