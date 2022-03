Une nouvelle étude affirme que la pratique de l’homéopathie a des avantages « très exagérés » en raison d’un manque de preuves empiriques de son fonctionnement. En d’autres termes, l’étude indique que la forme alternative de médecine n’a pas de tests qui suivent la méthode scientifique de preuve et apporte peu de tests cliniques et, parmi ceux-ci, il y avait l’utilisation de méthodes douteuses qui les ont rendus non publiés dans les magazines et les journaux. de renommée.

L’homéopathie a été développée il y a environ 200 ans et repose en grande partie sur le « principe de similitude » – fondamentalement, la croyance qu’une substance qui provoque un certain symptôme chez une personne en bonne santé aura un effet curatif lorsqu’elle est administrée à une personne malade présentant des symptômes similaires. .

La pratique de l’homéopathie a peu d’acceptation scientifique, selon une nouvelle enquête qui conclut à une absence généralisée de médecine alternative dans les publications réputées (Image : Microgen/)

Pour étayer la recherche, les experts ont voulu savoir si les essais cliniques publiés n’étaient pas représentatifs de toutes les études scientifiques sur l’homéopathie, mais plutôt d’une partie seulement qui ne rapportait que son côté le plus positif – le nom de cette pratique est « recherche par confirmation ». biais ». Fondamentalement, cela signifie que vous avez déjà un résultat en tête et que vous ne recherchez que des données qui confirment ce point de vue (en rejetant automatiquement les études qui nient cette idée, même si elles sont correctes).

Il convient de rappeler que le biais de confirmation est une méthode largement utilisée par les négationnistes du vaccin COVID-19.

Depuis mi-2008, une pratique courante dans la communauté scientifique est la publication des tests cliniques dans des registres spécifiques comme quelque chose d’éthique pour les chercheurs. En d’autres termes : ce n’est pas obligatoire, mais la pratique est acceptée dans la communauté comme une certification de validité scientifique.

Par « méthode scientifique », on entend la reproduction d’une méthode d’étude à la recherche d’un même résultat, de manière indépendante. En pratique, imaginez que vous fassiez une découverte et que vous la soumettiez à une revue scientifique. Ce journal montrera votre étude à d’autres chercheurs, leur demandant de reproduire votre méthode et de prouver votre résultat. Si cela est confirmé, alors vous avez une étude avec validation scientifique (la soi-disant « évaluation par les pairs »). S’il y a une différence, des révisions peuvent être nécessaires selon le nombre et le degré d’incohérences.

Dans cet esprit, les auteurs de l’étude ont cherché à déterminer trois facteurs : combien d’essais cliniques enregistrés sur l’homéopathie restent non publiés ; si les résultats initiaux des tests publiés sont restés inchangés par rapport aux tests analysés scientifiquement et, enfin, si le nombre d’essais cliniques enregistrés sur l’homéopathie est égal au nombre de tests publiés.

Les scientifiques de la nouvelle étude – qui est évaluée par des pairs et donc scientifiquement acceptée – ont recherché dans les principales bases de données et registres des essais cliniques sur l’homéopathie menés jusqu’en avril 2019. Ce qu’ils ont découvert, c’est que, depuis 2002, près de 38% des essais restent non publiés, tandis que plus plus de la moitié (53 %) des essais contrôlés randomisés n’ont pas été enregistrés.

Enfin, environ un tiers des essais contrôlés randomisés n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement.

Une autre découverte intéressante est que les essais en homéopathie ont tendance à être enregistrés après leur démarrage, rétrospectivement, plutôt qu’avant le démarrage, avec une progression proactive. Et un quart d’entre eux – 25% des tests – ont changé leurs facteurs et schémas concluants après l’inscription.

En bref : les chercheurs en homéopathie tirent d’abord une conclusion, puis enregistrent les études plus tard pour refléter cela, lorsque la bonne chose à faire est d’enregistrer l’étude et de la mettre à jour au fur et à mesure que les essais progressent.

« La conclusion suggère un manque inquiétant de normes scientifiques et éthiques dans le domaine de l’homéopathie, ainsi qu’un risque élevé de biais de confirmation. » « Cela indique également que les revues qui publient des tests d’homéopathie ne sont pas conformes aux politiques mises en œuvre par le Comité international des éditeurs de revues médicales, qui exigent que seuls les essais enregistrés, randomisés et contrôlés par la population soient publiés. »

En d’autres termes : les essais cliniques de l’homéopathie ne suivent pas les standards scientifiques établis et ont un biais de confirmation qui vise non pas à encourager le débat, mais à confirmer des bénéfices qui ne sont pas correctement prouvés.

Le dossier complet est disponible sur Médecine factuelle BMJ.

