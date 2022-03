Les catastrophes naturelles augmentent les cas de discrimination, en particulier à l’égard des femmes

Une étude publiée dans la revue scientifique China Economic Quarterly International a révélé qu’en plus des conséquences sur l’environnement, les catastrophes naturelles augmentent également les cas de discrimination – en particulier à l’égard des femmes.

L’étude de Ruibing Liang, professeur d’économie à l’Université de Xiamen, a analysé la région inondable du fleuve Jaune (YRFR) pour déterminer comment l’incidence accrue des avancées du fleuve a façonné la culture de la région. Pour cela, l’expert a utilisé les données de plusieurs recensements annuels de la population, en les croisant avec les informations de l’Enquête sociale générale de Chine – une enquête démographique réalisée chaque année par le gouvernement.

En raison de sa grande importance économique, le fleuve Jaune en Chine a une forte activité commerciale dans la pêche, l’exploitation minière et d’autres aspects, mais sa propension aux catastrophes naturelles augmente les cas de discrimination à l’égard des femmes (Image : Sirisak_baokaew/)

« Peu d’études ont discuté de manière approfondie de l’impact généralisé d’une catastrophe naturelle sur trois variables culturelles clés – en particulier, les normes de genre, les croyances religieuses et la confiance. En utilisant la région inondable du fleuve Jaune comme étude de cas, je voulais voir comment la fréquence des inondations influençait ces variables », a expliqué l’universitaire.

Liang a alors découvert qu’il y a une surévaluation des fils par rapport aux filles et que l’employabilité favorise les hommes par rapport aux femmes. En chiffres : la région étudiée comptait par exemple 109 garçons pour 100 filles dans la zone étudiée (contre 105 garçons pour 100 filles à l’extérieur). En termes d’emploi, la main-d’œuvre féminine est inférieure de 21,1 % dans la région inondée par rapport aux autres zones.

« J’ai également découvert que si les personnes qui vivent dans la YRFR ont tendance à croire et à participer plus souvent à des activités religieuses, elles ont tendance à rejeter davantage les religions étrangères telles que le christianisme », a déclaré Liang. « De plus, les habitants de la région inondée ont tendance à se méfier davantage des autres, mais conservent un niveau de confiance plus élevé dans les institutions et les organisations – les gouvernements ou l’armée, par exemple. Ces conclusions sont largement maintenues lorsque des variables comparatives et des analyses de régression sont appliquées, ou lorsque la migration de la population est prise en compte ».

En d’autres termes : après une catastrophe environnementale, les habitants de la région inondée du fleuve Jaune ont non seulement tendance à privilégier les hommes par rapport aux femmes dans tous les aspects socio-économiques, mais font également de la religion une partie intégrante de leur vie, comment ceux qui se déplacent dans la région hors de lui maintenir ces habitudes et ces croyances.

« Ce document démontre qu’à long terme, les chocs économiques ont la capacité non seulement de changer le comportement des gens, mais aussi de renforcer ce changement et de le faire durer », a déclaré Liang. « Je crois que ces résultats sont d’une grande importance pour comprendre les causes des différences culturelles entre les régions, d’un point de vue économique. Et ils peuvent nous aider à comprendre certains des problèmes auxquels est actuellement confronté le YRFR, tels que la discrimination régionale et sexuelle.

Le fleuve Jaune, également connu sous le nom de Huang He ou Huang Hô, est le deuxième plus grand de Chine et le sixième du monde, mesurant 5464 km, et possède un bassin de 752 000 kilomètres carrés (km²). Il est d’une grande importance pour l’économie chinoise, car sa vallée possède des terres fertiles, de bons pâturages et d’importants gisements minéraux.

La région, cependant, est sujette aux inondations causées par les crues du fleuve. En 1887, la rivière a inondé plusieurs digues dans la province du Henan, couvrant une superficie de 130 000 km² d’eau. En plus de cet épisode, une autre inondation, en 1938, a été causée par le gouvernement nationaliste de la Chine dans la seconde moitié de la guerre du pays contre le Japon : considérée comme le plus grand cas d’attaque environnementale causée par des mains humaines dans l’histoire, l’objectif était d’empêcher l’avancée rapide des troupes japonaises dans la région.

