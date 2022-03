Un petit astéroïde est arrivé dans notre atmosphère et la NASA a su

Le processus était presque entièrement automatisé : lorsque le Scout a évalué la trajectoire de l’astéroïde et a conclu qu’il atteindrait l’atmosphère terrestre, il a immédiatement envoyé une alerte au Centre d’études sur les objets géocroiseurs (« CNEOS »), qui à son tour a étiqueté le objet pour visualisation par le bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA. Ce dernier a notifié la communauté des astronomes indépendants, attirant l’attention sur l’observation de 2022 EB5.

« Scout n’a eu que 14 observations sur une période de 40 minutes à partir d’un observatoire lorsqu’il a identifié l’objet comme un impacteur. Nous avons pu déterminer les emplacements possibles des crashs, qui couvraient initialement la zone située entre le Groenland et le nord de la Norvège », a déclaré Davide Farnocchia, ingénieur en navigation au Jet Propulsion Laboratory de la NASA (JPL-Caltech) qui a développé le Scout. « Alors que d’autres observations ont commencé à surveiller l’astéroïde, nos calculs concernant sa trajectoire sont devenus plus précis. »

Selon le système, l’astéroïde entrerait dans l’atmosphère terrestre depuis la zone sud-ouest de l’île norvégienne de Jan Mayen, à environ 470 km au large des côtes du Groenland. La prédiction faite par le Scout a été confirmée à 18h23 (heure de Brasilia), lorsque l’objet est arrivé. Selon les capteurs, l’astéroïde était assez petit – environ deux mètres de diamètre, ce qui en fait une roche qui brille incroyablement fort lorsqu’il brûle dans notre atmosphère – pendant très peu de temps. Pour cette raison, il serait difficilement observé directement par les astronomes s’il arrivait par surprise.

« Les petits astéroïdes comme 2022 EB5 sont nombreux et ils atteignent fréquemment l’atmosphère terrestre – une fois tous les 10 mois environ », a déclaré Paul Chodas, directeur du CNEOS au JPL. « Cependant, peu de ces astéroïdes ont été réellement détectés dans l’espace et ostensiblement observés avant l’impact, simplement parce qu’ils sont très sombres jusqu’aux dernières heures, et un télescope devrait regarder au bon point, au bon moment, dans le ciel pour pouvoir le voir ».

Les astéroïdes plus gros sont constamment surveillés par le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA, étant donné qu’en raison de leur taille considérable, certaines parties d’entre eux (ou même la totalité) pourraient survivre en brûlant lors de leur rentrée dans l’atmosphère, frappant effectivement le sol et, selon où il atterrit, causer de graves dommages – voir l’exemple de la météorite de Chelyabinsk.

