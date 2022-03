La mission Ingenuity se poursuit jusqu’en septembre, assure la Nasa

Le mini-hélicoptère Ingenuity, qui s’est posé sur Mars en février 2021, a déjà effectué 16 vols de plus que prévu par l’agence spatiale américaine (NASA). Depuis lors, l’agence a décidé de poursuivre les décollages et les vols du véhicule aussi longtemps qu’il le peut – et c’est le cas, la NASA prolongeant la mission d’Ingenuity jusqu’à « au moins » septembre.

Ingenuity a commencé comme un projet parallèle d’exploration de Mars, arrivant sur la planète rouge amarrée au ventre du rover Persévérance. Alors que le véhicule terrestre explorait la région connue sous le nom de Jezero Crater, le mini-hélicoptère n’effectuerait que cinq décollages pour prouver ses capacités de vol sur Mars. Il a si bien réussi qu’il a effectué 21 vols et obtenu de nouvelles affectations dans sa mission, telles que l’identification d’itinéraires non conventionnels pour Persévérance.

Lire aussi

Maintenant, par le biais d’une déclaration, cette mission a de nouveau été prolongée. Selon le texte publié sur le site du Jet Propulsion Laboratory de la NASA (JPL-Caltech), celui-ci précise que le petit véhicule volant de 4 kg devrait continuer à offrir une vue aérienne du Jezero Crater, là où il y a des milliards d’années se trouvait un immense lac. de l’eau.

« Dans les mois à venir, le premier véhicule volant de l’histoire à opérer à la surface d’une autre planète soutiendra Persévérance dans sa campagne scientifique imminente pour explorer un delta fluvial dans le cratère Jezero. Sur ce chemin, il [Ingenuity] continuera de tester ses propres capacités pour servir de base aux futurs véhicules aériens sur Mars.

Ingenuity a récemment achevé son 21e vol, le premier des trois nécessaires pour traverser la région nord du cratère – une zone connue sous le nom de «seitah”.

« Il y a moins d’un an, nous ne savions même pas si le vol contrôlé d’un avion vers Mars était possible », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction des missions scientifiques de la NASA. « Nous examinons maintenant l’implication d’Ingenuity dans la deuxième partie de la campagne scientifique Persévérance. Cette transformation de la pensée en si peu de temps est tout simplement spectaculaire, ainsi que l’une des plus historiques dans les annales de l’exploration aérospatiale.

Cette « deuxième partie » évoquée dans le communiqué s’annonce exigeante : jusqu’à présent, Ingenuity prenait son envol depuis une zone relativement plate – une région désertique sans difficultés majeures. La région du delta, cependant, est l’exact opposé, formé par un terrain élevé, des pentes avec des rochers pointus qui s’élèvent à environ 40 mètres (m) au-dessus du «fond» du cratère.

En arrivant dans la nouvelle région, la première commande d’Ingenuity sera d’analyser deux canaux de rivière asséchés, de déterminer lequel des deux doit être utilisé pour que Persévérance monte jusqu’à ce qu’elle atteigne le delta à travers le sol. Par la suite, il sera chargé d’identifier les régions où il y a une forte probabilité que des échantillons soient collectés par le rover.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !