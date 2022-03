Qu’est-ce que le croup, le nouveau symptôme de la variante Omicron affectant les jeunes enfants

Il y a eu une augmentation des cas de croup chez les jeunes enfants depuis que la variante Omicron du coronavirus a commencé à circuler. Voici ce que c’est.

Le variant Omicron (B.1.1.529) du coronavirus SARS-CoV-2, devenu dominant ces derniers mois, pourrait être responsable d’un nouveau symptôme chez les jeunes enfants : le croup ou laryngotrachéobronchite. Il s’agit d’une inflammation aiguë des voies respiratoires supérieures et inférieures caractérisée par « une toux métallique et aboyante et un stridor inspiratoire », comme indiqué dans les manuels MSD pour les professionnels de la santé faisant autorité. Le croup est normalement déclenché par des virus respiratoires, mais il y avait relativement peu de cas associés au COVID-19 jusqu’à l’apparition de la variante Omicron. Avec l’émergence de la nouvelle lignée, découverte en Afrique du Sud fin novembre 2021 et désormais répandue dans la majeure partie du monde, cette inflammation est de plus en plus diagnostiquée chez les bébés.

L’association entre le croup et la variante Omicron du coronavirus SARS-CoV-2 a été déterminée par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Boston Children’s Hospital, qui a collaboré étroitement avec des collègues du département de pédiatrie générale du Boston Medical Center. . Les médecins et chercheurs, dirigés par le professeur Ryan CL Brewster du Boston Combined Residency Program in Pediatrics, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé le taux de cas de laryngotrachéobronchite chez les enfants atteints de COVID-19. Entre le 1er mars 2020 et le 15 janvier 2022, 75 enfants positifs au croup sont arrivés aux urgences de l’hôpital du Massachusetts, certains avec un état si grave qu’ils ont dû être admis en soins intensifs. 80% des nourrissons touchés ont été hospitalisés depuis que la variante Omicron, connue pour affecter plus efficacement les voies respiratoires supérieures, a commencé à circuler. C’est précisément pour cette raison qu’il serait capable de déchaîner le croup chez les petits enfants.

« Il y avait un lien très clair entre le moment où Omicron est devenu la variante dominante et le moment où nous avons commencé à voir une augmentation du nombre de patients atteints de croup », a souligné le professeur Brewster dans un communiqué de presse. La laryngotrachéobronchite est une pathologie assez fréquente chez les jeunes enfants et, comme le précisent les manuels MSD, elle est principalement déclenchée par le virus parainfluenza de type 1. L’inflammation des voies respiratoires due aux virus peut entraîner une toux aboyante et une respiration difficile et bruyante (les stridor). C’est parce que les tissus autour de la trachée, des bronches et des cordes vocales deviennent enflammés et enflés. Dans certains cas, l’obstruction des voies respiratoires peut être telle qu’elle nécessite une hospitalisation en soins intensifs, comme cela s’est produit pour certains des enfants touchés par la variante Omicron. Sur les 79 enfants qui se sont présentés aux urgences avec leurs parents, neuf ont été hospitalisés et quatre ont nécessité des soins intensifs. Presque tous ont été traités avec un médicament corticostéroïde, la dexaméthasone, connue pour également réduire la mortalité due au COVID-19. Les enfants hospitalisés et certains de ceux qui sont sortis ont également reçu de l’adrénaline racémique via un nébuliseur. Certains ont été traités avec de l’épinéphrine nébulisée pour le contrôle des symptômes. Heureusement, comme indiqué, aucun petit n’a perdu la vie.

« La plupart des cas de croup peuvent être gérés en ambulatoire avec de la dexaméthasone et des soins de soutien », a déclaré le professeur Brewster. «Le taux d’hospitalisation relativement élevé et le grand nombre de doses de médicaments nécessaires à nos patients atteints de croup et de COVID-19 suggèrent que le COVID-19 pourrait provoquer un croup plus grave que d’autres virus. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les meilleures options de traitement pour ces enfants », a ajouté le scientifique. Les médecins de l’hôpital de Boston recommandent aux parents d’emmener les bébés chez le médecin lorsqu’ils présentent une combinaison de ces symptômes : respiration aiguë, toux aboyante au repos, difficulté à respirer, lèvres et bout des doigts de couleur bleue, croup léger qui dure plus d’une semaine. Le croup étant particulièrement associé au COVID-19, les médecins suggèrent que les bébés soient soumis à un prélèvement bucco-nasopharyngé. Les détails de la recherche « COVID-19-Associated Croup in Children » ont été publiés dans la revue Pediatrics.