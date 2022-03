Des scientifiques découvrent une nouvelle orbite du système stellaire binaire Gamma Cephei

Les astronomes de l’observatoire d’Iéna en Allemagne ont dirigé une équipe internationale de scientifiques qui ont effectué des observations de suivi d’un système d’étoiles binaires à proximité connu sous le nom de Gamma Cephei. Résultats de l’étude, publiés sur la plateforme prépresse arXiv.orgfournissent des informations essentielles sur les propriétés du système, en particulier son orbite.

Vues détaillées des images montrant un champ de vision centré sur l’étoile Gamma Cephei A. Le compagnon stellaire Gamma Cephei B, situé au sud-ouest de l’étoile primaire, est marqué d’une flèche blanche sur chaque image. La fonction de diffusion du point lumineux de l’étoile hôte de l’exoplanète Gamma Cephei Ab est soustraite de toutes les images, qui sont également filtrées en passe-haut. Crédit : Mugrauer et al., 2022.

Gamma Cephei est un système stellaire binaire situé à environ 45 années-lumière dans la constellation de Céphée. L’étoile primaire, Gamma Cephei A, est une sous-géante de type spectral K1III-IV CN1 – la troisième plus brillante de cette constellation. Cette étoile est environ cinq fois plus grosse que le Soleil et sa masse est estimée à 1,41 masse solaire.

En 1988, une exoplanète a été découverte en orbite autour de cette étoile, qui a reçu la désignation Gamma Cephei Ab et plus tard surnommée Tadmor. La planète a une masse d’environ 1,7 masse de Jupiter et orbite autour de son soleil hôte tous les 903 jours. à une distance de 2,05 unités astronomiques (UA).

Gamma Cephei B, l’étoile secondaire du système, est probablement une naine rouge de classe M4, et sa masse est estimée à environ 0,4 masse solaire. Elle est séparée de l’étoile primaire par environ 20,18 UA. La période orbitale du système a été mesurée à environ 67,5 ans.

Les données combinées fournissent de nouvelles informations sur le système stellaire binaire Gamma Cephei

Un groupe d’astronomes dirigé par Markus Mugrauer de l’Observatoire d’Iéna a observé le système Gamma Cephei dans le cadre de leur étude de la multiplicité des étoiles hôtes des exoplanètes. Ils ont analysé des images et des observations spectroscopiques de ce binaire à l’aide du télescope de 2,2 m de l’observatoire de Calar Alto en Espagne et du télescope de 0,9 m de l’observatoire de l’université de Jena.

« Nous présentons des images de suivi et des observations spectroscopiques de l’étoile hôte de l’exoplanète Gamma Cephei A, et de son compagnon stellaire de faible masse Gamma Cephei B autour de son primaire, dont la vitesse radiale a été déterminée avec des spectres de l’étoile pris avec le spectrographe Échelle ARROWS à l’observatoire de l’Université d’Iéna », ont écrit les chercheurs dans l’article.

Les résultats des observations AstraLux et FLECHAS combinés à des données d’observation supplémentaires, compilées à partir de la littérature, ont permis à l’équipe de Mugrauer de déterminer une nouvelle solution orbitale du système Gamma Cephei. Les astronomes ont utilisé les éléments orbitaux képlériens déterminés pour dériver les paramètres du système.

De cette manière, l’étude a révélé que l’orbite de Gamma Cephei a une excentricité au niveau de 0,41, et que la période orbitale du système est de 66,84 ans, donc légèrement plus courte qu’on ne le pensait auparavant. Autre donnée corrigée : la séparation du compagnon de l’étoile primaire a été mesurée à 19,56 UA, donc inférieure à celle suggérée par d’autres études.

Les masses de Gamma Cephei A et B se sont avérées être d’environ 1,29 et 0,38 masses solaires, respectivement. Les chercheurs ont observé que la masse obtenue du compagnon est en bon accord avec celle obtenue par eux à partir de la photométrie proche infrarouge disponible dans la littérature.

Sur la base de leur nouvelle solution orbitale pour Gamma Cephei, les auteurs de l’article supposent que l’étoile compagne atteindra son apocentre à la fin de 2024 et que sa séparation angulaire de la primaire augmentera jusqu’au début de 2029, lorsqu’elle atteindra environ 1,97 seconde d’arc. Ils prédisent également que Gamma Cephei B sera séparé de l’étoile primaire de plus de 1,4 seconde d’arc d’ici 2043.

