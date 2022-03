La fonte de la «glace pérenne alpine» pourrait expulser des «billions» de grammes de CO2

Le terme « pergélisol » est utilisé pour désigner la partie gelée en permanence du sol. Dans les régions arctiques, elle est facile à trouver, mais peu se rendent compte que cette « glace éternelle » existe également dans des régions plus tempérées (au-dessus et au-dessous de l’équateur, ou « alpines ») – et cela peut être un problème pour ceux qui se trouvent à la frontière. à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique.

En effet, contrairement à ses homologues arctiques, la glace éternelle des régions tempérées fond à un rythme beaucoup plus rapide, mais elle contient 85 000 milliards de grammes (g) de dioxyde de carbone (CO2). Et une fois que la glace a fondu, tout ce gaz peut remonter dans l’atmosphère terrestre, avec d’autres mauvais produits comme le méthane.

La glace pérenne alpine dans la région du Tibet fond plus facilement, mais concentre beaucoup plus de CO2, que son analogue dans les régions polaires : la perte de ce pergélisol pourrait signifier la libération de beaucoup de dioxyde de carbone dans l’atmosphère (Image : Feng Cheng / Reproduction)

Les scientifiques appellent les deux types de glace le « pergélisol alpin » et le « pergélisol arctique ». Et tous deux sont soumis aux conditions actuelles du réchauffement climatique, selon une étude publiée par Communication Nature: « Les concentrations de CO2 dans l’atmosphère aujourd’hui sont similaires, sinon plus élevées, qu’au milieu de la période pliocène, en raison de la combustion de combustibles fossiles, de sorte que les scientifiques désignent cette période comme un analogue pour notre temps actuel et notre avenir climatique », a déclaré Carmala Garzione, co-auteur de l’étude et doyenne du Collège des sciences de l’Université de l’Arizona. « Nous ne ressentons toujours pas tous les effets du CO2 atmosphérique car la Terre met du temps à s’adapter. »

Le milieu de la période pliocène correspond à quelque part entre 3,3 millions et 3 millions d’années – une époque où la température de la Terre atteignait rarement des niveaux de congélation. A cette époque, la glace arctique commençait encore à se former dans les régions polaires, qui à l’époque étaient encore remplies d’immenses forêts et de paysages relativement tropicaux.

« Nous voulions estimer la stabilité du pergélisol moderne dans un scénario plus chaud qu’actuellement », a déclaré Feng Cheng, qui est l’auteur principal de l’article et a précédemment travaillé avec Garzione en tant que boursier postdoctoral avant de devenir professeur à l’Université de Pékin. . « Nos résultats sont surprenants et soulignent le fait que nous devons faire plus d’efforts pour surveiller la stabilité des régions alpines. »

Pour mener l’étude, le duo a attaqué deux fronts : d’une part, ils ont utilisé le carbonate, un type de minéral qui s’est formé dans les lacs de la région du Tibet pour estimer les températures du Pliocène et du Pléistocène (entre 2,6 millions et 11 700 ans). ). Les atomes de ces carbonates reflètent la température à laquelle ils se sont formés à l’origine.

D’autre part, le duo a créé un modèle qui simulait le climat pendant le Pliocène, découvrant qu’à cette époque, non seulement la température de la région du Tibet était au-dessus de toute possibilité de gel, mais qu’elle se répétait également dans plusieurs autres régions, comme les chaînes de montagnes de ce qui est aujourd’hui la Mongolie ou les Rocheuses américaines.

Le modèle a suggéré qu’aux niveaux actuels de CO2 atmosphérique, nous pourrions perdre 20 % du pergélisol arctique et 60 % du pergélisol alpin (ou « glace éternelle ») dans un avenir proche, en particulier dans les zones de haute latitude et de haute altitude.

« Le Pliocène est une période importante en termes d’analogue ancien de la façon dont la Terre s’adaptera au CO2 que les humains ont déjà rejeté dans l’atmosphère », a déclaré Garzione. « Nous avons besoin d’études meilleures et plus complètes sur la vulnérabilité des régions alpines face au réchauffement climatique. L’accent est mis sur la stabilité du pergélisol arctique car il couvre une plus grande surface et contient un énorme réservoir de carbone organique emprisonné dans la glace, mais nous devons également être conscients que les régions alpines perdront proportionnellement plus de glace éternelle et que elles sont importantes pour comprendre le potentiel carbonique à libérer dans ces conditions ».

