Dans quelques jours à peine, l’énorme véhicule Crawler-Transporter 2 de la NASA emmènera le système de lancement spatial (SLS) de l’agence et la capsule Orion dans un voyage de 4 miles jusqu’à la rampe de lancement Pad 39B au Center Kennedy Space en Floride. De là, la méga-fusée décollera vers la Lune par la mission Artemis-1, la première étape du programme Artemis, qui vise à amener les êtres humains à fouler à nouveau le sol lunaire.

Ce jeudi (17), la fusée SLS et la capsule Orion seront transportées vers la plate-forme, où elles seront préparées pour le lancement, actuellement prévu jusqu’à fin mai.

« Nous sommes en très bonne forme et prêts à poursuivre ce lancement », a déclaré Charlie Blackwell-Thompson, directeur du lancement d’Artemis de la NASA, lors d’une conférence de presse tenue mardi. « Ce sera incroyable ».

Considéré comme une étape critique vers le lancement de la mission sans pilote Artemis-1, le trajet du SLS et de la capsule Orion vers la plate-forme débutera à 18h00 HE, avec le premier mouvement du tracker à l’extérieur du bâtiment d’assemblage de véhicules (VAB) . Le processus de lancement demandera au tracker d’amener le SLS et Orion du VAB à la rampe de lancement. Le trajet est estimé à 11 heures, selon Blackwell-Thompson.