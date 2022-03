Un anneau d’étoiles trouvé dans une galaxie naine renforce l’hypothèse de l’expansion des étoiles

La galaxie Fornax, située à 460 000 années-lumière de la Terre, possède un anneau stellaire qui s’étend sur plus de 17 000 années-lumière, ce qui doit être une conséquence de l’expansion des étoiles, selon une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l’Observatoire de Paris en France.

Fornax a été découvert à l’origine en 1938, le second étant « dSph» (acronyme de « galaxie sphéroïdale naine » en raison de sa forme plus circulaire. L’équipe à l’origine de la nouvelle étude, dirigée par l’astronome Yanbin Yang, a étudié la structure stellaire de la galaxie sur une zone relativement vaste (environ 400 degrés carrés), à l’aide d’instruments du Observatoire spatial Gaia, de l’agence spatiale européenne (ESA).

Lire aussi

La galaxie Fornax a un anneau stellaire qui s’étend sur des dizaines d’années-lumière (Image : ESO/Digitized Sky Survey/Reproduction)

« Dans cet article, nous présentons une étude sur Fornax, utilisant des données de la Gaïa EDR3 [Early Data Release 3] publié en décembre 2020. Grâce à une couverture homogène et à la qualité des données, nous avons pu explorer ces informations dans un domaine plus large. La couverture et l’étalonnage sur de vastes zones sont difficiles pour les observations terrestres sur dSphs», dit une partie du journal.

Pour faire court : les scientifiques ont remarqué une « rupture » dans la densité de Fornax, qui a révélé la présence d’un anneau stellaire qui s’étend sur 17 600 années-lumière. Selon l’étude, la masse de cet anneau correspond à 10% de la masse de la galaxie entière – même Fornax lui-même peut s’étendre plus loin que nous ne l’imaginions. Cela pourrait être l’effet d’une expansion stellaire, mais les astronomes disent que des informations supplémentaires doivent être recueillies avant d’arriver à cette conclusion.

L’étude devrait inspirer de nouvelles recherches sur les galaxies sphéroïdes, car la détection de l’anneau stellaire pourrait changer la façon dont nous voyons ces objets.

Tous les détails peuvent être consultés sur papier en prépublication sur arXiv.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !