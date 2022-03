Le satellite météorologique GOES-T est déployé avec succès en orbite et gagne une nouvelle nomenclature

Sous la responsabilité de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, GOES-T a été lancé le 1er mars, décollant de la station de l’US Space Force à Cap Canaveral, en Floride. Le lancement a été géré par le programme de services de lancement de la NASA, basé au Kennedy Space Center.

Après 3h33min de décollage, le satellite s’est séparé de l’étage supérieur de la fusée Atlas V. Les responsables de la mission GOES-T ont confirmé que leurs panneaux solaires avaient été déployés avec succès et que le satellite pouvait commencer à fonctionner sur sa propre énergie.

Comme prévu, le lanceur a placé le satellite météorologique GOES-T sur une orbite de transfert géostationnaire, une orbite très elliptique où le satellite est proche de la Terre pendant une partie de son orbite et éloigné de la Terre du côté opposé.

Une fois déployé sur l’orbite géostationnaire de la Terre, le satellite a été nommé GOES-18. Image : Agence spatiale européenne (ESA)

Orbite de transfert géostationnaire

D’après le site espace.com, placer GOES-T sur une orbite de transfert géostationnaire fournit au satellite un chemin pour atteindre son orbite géostationnaire finale au-dessus de l’équateur, où il a été déployé avec succès après une série de manœuvres de levage et de combustion. Le satellite est maintenant en mesure d’orbiter à la même vitesse que la Terre tourne, de sorte qu’il peut surveiller en permanence la même région.

Ensuite, GOES-18 effectuera sa deuxième étape de déploiement de panneaux solaires. Les panneaux solaires implantés formeront une seule aile, qui tournera une fois par jour pour pointer en permanence ses cellules photovoltaïques vers le Soleil. Les cellules photovoltaïques convertissent l’énergie solaire en électricité pour alimenter l’ensemble du satellite, y compris les instruments, les ordinateurs, les processeurs de données, les capteurs et les équipements de télécommunications.

Dans les prochains jours, plusieurs manœuvres seront effectuées pour placer GOES-18 dans sa position de vérification initiale de longitude ouest de 89,5 degrés, entre les satellites opérationnels GOES-East et GOES-West. Ensuite, la perche du magnétomètre sera déployée. Le satellite commencera ensuite la vérification et la validation en orbite de ses instruments et systèmes.

La NOAA s’attend à voir les premières images de GOES-18 en mai. Le satellite se déplacera ensuite vers l’ouest jusqu’à 136,8 degrés de longitude et terminera les tests post-lancement. Selon les plans de la NOAA, le satellite GOES-18 prend le relais du satellite opérationnel GOES-West au début de 2023, remplaçant GOES-17.

Alors qu’il est toujours opérationnel, le GOES-17, sorti en 2018, souffre d’un problème de refroidissement dans son instrument Advanced Baseline Imager (ABI). Après la période de transition, y compris la livraison des données, GOES-17 entrera en stockage orbital, selon le site Web de GOES.

Cette orbite de stockage est normalement utilisée pour les équipements de secours, c’est-à-dire que si le principal tombe en panne, un autre prend sa place (en tant que « banque de secours »). Cependant, dans le cas de GOES-17, c’est le contraire. C’est lui qui a échoué, par conséquent, il sera transféré à cet endroit, d’où il peut avoir l’une des deux destinations suivantes : soit ils le « réparent », et il retourne à l’opération, soit il est désactivé.

Le satellite GOES-18 suivra les incendies de forêt destructeurs, la foudre, les tempêtes basées dans l’océan Pacifique, le brouillard dense et d’autres dangers menaçant la côte ouest des États-Unis, Hawaï et l’Alaska. Il surveillera également l’activité solaire et la météo spatiale pour fournir une alerte précoce des perturbations des réseaux électriques, des communications et des systèmes de navigation.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !