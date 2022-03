L’astronaute Mark Vande Hei bat le record du plus long vol spatial américain

Malgré toutes les frictions géopolitiques entre les États-Unis et la Russie, en raison de la guerre russo-ukrainienne, la NASA a célébré un autre record battu : l’astronaute de l’agence spatiale américaine, Mark Vande Hei, possède le plus long vol spatial aux États-Unis, complétant 340 jours passés dans l’espace. .

Vande Hei a cinq missions à son actif – plus précisément, expédition 53 et 54et alors, 64, 65 et 66. Dans chacun d’eux, l’astronaute de 55 ans a servi comme ingénieur de vol. Lors de son dernier voyage, en 2021, il était censé rester « seulement » six mois sur la Station spatiale internationale (ISS), mais son voyage a fini par être prolongé d’un semestre supplémentaire, et aujourd’hui (15), il avait confirmé le record que , avant, appartenait à Scott Kelly.

Lire aussi