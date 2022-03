Des scientifiques analysent deux « bulles » géantes situées dans le manteau terrestre

Des chercheurs de l’Arizona State University et de l’École d’exploration de la Terre et de l’espace étudient les «grandes provinces à faible vitesse de cisaillement» (ou, pour faire court, «LLSVP») – essentiellement, deux gigantesques gouttes situées dans le manteau terrestre. et un sous l’océan Pacifique – pour essayer de mieux comprendre… eh bien, ce qu’ils sont exactement.

Ces bulles géantes dans notre manteau sont à la hauteur de l’adjectif : toutes deux ont à peu près la taille d’un continent moyen et sont environ mille fois plus hautes que le mont Everest – alias « la plus haute montagne de la Terre ». Plusieurs études ont déjà été menées sur eux, mais peu ont donné des informations très concluantes : on sait qu’ils sont malléables et leurs formes sont imprévisibles et compliquées, mais on ne sait pas comment ils ont été créés ou ont atteint leur forme actuelle.

Les LLSVP – des « bulles » continentales positionnées dans le manteau terrestre – intriguent encore de nombreux scientifiques, qui continuent d’étudier leur fonctionnement et leur influence sur des événements tels que les tremblements de terre et les éruptions (Image : Yuan/Li/Reproduction)

Les théories à ce sujet sont également nombreuses – une étude de 2021, menée par Qian Yuan de l’université de l’Arizona, déclare qu’elles pourraient être des vestiges de la collision de la «proto-Terre» contre «Thea», le corps spatial qui s’est écrasé sur nous et soi-disant formé la lune.

Maintenant, les mêmes auteurs lancent une nouvelle étude, où ils utilisent la modélisation géodynamique basée sur des recherches antérieures pour créer un modèle analytique des LLSVP, obtenant plus d’informations grâce à une observation simulée.

Les deux chercheurs ont pu découvrir quelques informations supplémentaires : les hauteurs des deux bulles du manteau dépendent de la viscosité du matériau qui les entoure, ainsi que de leurs densités respectives. C’est pourquoi, par exemple, la bulle Afrique est environ 1 000 km plus haute que son homologue océanique, mais la bulle Pacifique est plus stable et plus ancienne.

« Nos calculs indiquent que le volume initial des bulles n’affecte pas leur hauteur », a déclaré Yuan. « Le LLVP africain a connu une croissance plus récente, dans le temps géologique », a ajouté Li. « Cela peut expliquer la topographie plus élevée et le volcanisme intense en Afrique de l’Est. »

Concrètement, parce que la bulle africaine est plus jeune et plus instable, il est logique que le terrain africain au-dessus souffre de changements topographiques plus sévères. Autrement dit : tremblements de terre, volcanisme… toutes ces activités géologiques peuvent avoir un impact supplémentaire sur la région – l’augmentation de la taille des bulles géantes du manteau terrestre est aussi liée aux mouvements des plaques tectoniques.

Non pas que les choses soient plus faciles pour sa «sœur»: l’océan Pacifique est entouré par le soi-disant «Ring of Fire», une zone en forme de fer à cheval qui commence dans la région de la Nouvelle-Zélande et va jusqu’au Pérou-Chili faute sous-marine. Tout à l’intérieur de ce « fer à cheval » a également une activité géologique élevée – Tonga, où une récente explosion a eu une onde de choc si puissante que son son a traversé le monde deux fois, se trouve dans cette zone, par exemple.

Nous ne connaissons toujours pas les détails clés des bulles géantes du manteau terrestre, mais la nouvelle étude les éclaire davantage. Le matériel a été publié dans Géoscience de la nature.

