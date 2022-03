Qu’est-ce que le hanami et pourquoi au Japon la merveille éphémère des fleurs de cerisier est célébrée

La coutume traditionnelle de profiter de la beauté des fleurs de cerisier réside dans la philosophie sakura, une métaphore de la vie elle-même.

Au Japon, lorsque les cerisiers fleurissent au printemps, des gens de tous âges et de toutes professions se rassemblent sous les arbres pourHanami: un moment pour admirer, réfléchir et célébrer l’émerveillement éphémère des cerisiers en fleurs. Dans d’autres parties du monde, il n’y a pas de phénomène culturel aussi étroitement lié à la philosophie de la durée de vie insaisissable de ces bourgeons : des arbres majestueux qui étirent leurs branches chargées de fleurs (hana) vers le ciel, avec de minuscules pétales roses emportés par les vents printaniers et la conscience agréablement douloureuse que cette splendeur à couper le souffle mourra après quelques jours seulement.

C’est l’image de cerisierqui signifie en japonais « fleur de cerisier », célébrée avec leHanami, qui se traduit littéralement par « observation des fleurs », la coutume traditionnelle de profiter de la beauté des fleurs de cerisier. Le terme est synonyme de pique-niques publics, d’amis et de familles qui se rassemblent sous les arbres avec de la nourriture et des boissons, dont les origines séculaires remontent à la période Nara (entre 710 et 794), même si à l’époque on admirait le ‘ume , une espèce végétale apparentée aux pruniers et aux abricotiers.

Dans les parcs les plus populaires du Japon, comme Ueno Onshi et Yoyogi à Tokyo, les places sous les arbres se remplissent rapidement, mais aussi dans d’autres endroits, comme le parc du site du château de Takada dans la préfecture de Niigata, qui abrite environ 4 000 cerisiers, il n’y a pas pénurie de festivals annuels, bien que cette année de nombreux événements soient limités en raison de Covid-19.

En particulier, les célébrations dans le parc du château de Takada, qui en est à sa 97e année, auront lieu du samedi 26 mars au dimanche 10 avril, avec des feux d’artifice et la cérémonie d’allumage des cerisiers avec des lanternes. bonboriparmi les plus suggestifs pour Hanami soirée. Le temple Daigoji à Kyoto, un site du patrimoine mondial, offre également une exclusivité Hanami soir du samedi 19 mars au lundi 4 avril.

Comme mentionné, la différence entre le sakura et la floraison normale des arbres réside dans la durée insaisissable des fleurs de cerisier : peu de temps après l’éclosion complète des fleurs, le vent commence à souffler sur les pétales. Ainsi, lorsque vous vous asseyez sous un cerisier en fleurs, il est impossible de ne pas penser à la brièveté de cette splendeur. Le passage du temps est ce qui définit la philosophie cerisieret les petits pétales ne sont pas seulement un spectacle naturel étonnant, mais une métaphore de la vie elle-même.